Евгений Малкин прервал серию из 7 матчей с очками

Евгений Малкин не набрал очков, прервав результативную серию из семи матчей. Для нападающего «Питтсбурга» это вторая игра без результативных действий со старта сезона из 11. Ранее россиянин уходил со льда без очков только в домашней встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:6), которая прошла 12 октября. Малкин лидирует в списке лучших ассистентов турнира с 13 результативными передачами.