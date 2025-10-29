Евгений Малкин прервал серию из 7 матчей с очками

Голом и результативной передачей в составе победителей в основное время отметился Бобби Бринк. Одну шайбу забросил Трэвис Конекны. Без очков остались россияне Матвей Мичков и Егор Замула. 24 сэйва совершил шведский голкипер Самуэль Эрссон. У «Питтсбурга» по голу забили Сидни Кросби и Джастин Брэзо. В серии буллитов попытки реализовали нападающие Матвей Мичков («Филадельфия») и Евгений Малкин («Питтсбург»), победный бросок на счету Бринка.
Евгений Малкин не набрал очков, прервав результативную серию из семи матчей. Для нападающего «Питтсбурга» это вторая игра без результативных действий со старта сезона из 11. Ранее россиянин уходил со льда без очков только в домашней встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:6), которая прошла 12 октября. Малкин лидирует в списке лучших ассистентов турнира с 13 результативными передачами.
«Питтсбург» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 16 очков в 11 матчах. «Филадельфия» располагается на пятой позиции с 11 очками по итогам 9 игр. В следующем матче «Питтсбург» в ночь на 31 октября примет «Миннесоту», «Филадельфия» в этот же день сыграет дома против «Нэшвилла».
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Самуэль Эрссон
(00:00-65:00)
Артур Шилов
(00:00-65:00)
10:19
Джастин Бразо
(Энтони Манта, Мэтью Дамба)
11:19
Гарнет Хэтэуэй
16:53
Мэтью Дамба
17:25
Бобби Бринк
(Ноа Кэйтс, Тревор Зеграс)
20:37
Бобби Бринк
22:46
Трэвис Конекны
(Шон Кутюрье, Бобби Бринк)
30:24
Кэмерон Йорк
39:24
Мэтью Дамба
51:57
Сидни Кросби
(Филип Холландер, Брайан Раст)
53:15
Евгений Малкин
60:49
Тревор Зеграс
63:14
Евгений Малкин
65:00
Джейми Драйсдейл
65:00
Тайсон Форстер
65:00
Оуэн Типпетт
65:00
Тревор Зеграс
65:00
Ноэль Аччиари
65:00
Паркер Уотерспун
65:00
Сидни Кросби
65:00
Райан Ши
победный бросок: Бобби Бринк
(Филадельфия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит