Евгений Малкин прервал серию из 7 матчей с очками

«Питтсбург» по буллитам проиграл «Филадельфии» — 2:3 Б.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Голом и результативной передачей в составе победителей в основное время отметился Бобби Бринк. Одну шайбу забросил Трэвис Конекны. Без очков остались россияне Матвей Мичков и Егор Замула. 24 сэйва совершил шведский голкипер Самуэль Эрссон. У «Питтсбурга» по голу забили Сидни Кросби и Джастин Брэзо. В серии буллитов попытки реализовали нападающие Матвей Мичков («Филадельфия») и Евгений Малкин («Питтсбург»), победный бросок на счету Бринка.

Евгений Малкин не набрал очков, прервав результативную серию из семи матчей. Для нападающего «Питтсбурга» это вторая игра без результативных действий со старта сезона из 11. Ранее россиянин уходил со льда без очков только в домашней встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:6), которая прошла 12 октября. Малкин лидирует в списке лучших ассистентов турнира с 13 результативными передачами.

«Питтсбург» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 16 очков в 11 матчах. «Филадельфия» располагается на пятой позиции с 11 очками по итогам 9 игр. В следующем матче «Питтсбург» в ночь на 31 октября примет «Миннесоту», «Филадельфия» в этот же день сыграет дома против «Нэшвилла».

Филадельфия
3:2
1:1, 1:0, 0:1, 0:0
Б
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
29.10.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 17245 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Вратари
Самуэль Эрссон
(00:00-65:00)
Артур Шилов
(00:00-65:00)
1-й период
10:19
Джастин Бразо
(Энтони Манта, Мэтью Дамба)
11:19
Гарнет Хэтэуэй
16:53
Мэтью Дамба
17:25
Бобби Бринк
(Ноа Кэйтс, Тревор Зеграс)
2-й период
20:37
Бобби Бринк
22:46
Трэвис Конекны
(Шон Кутюрье, Бобби Бринк)
30:24
Кэмерон Йорк
39:24
Мэтью Дамба
3-й период
51:57
Сидни Кросби
(Филип Холландер, Брайан Раст)
53:15
Евгений Малкин
Овертайм
60:49
Тревор Зеграс
63:14
Евгений Малкин
65:00
Джейми Драйсдейл
65:00
Тайсон Форстер
65:00
Оуэн Типпетт
65:00
Тревор Зеграс
65:00
Ноэль Аччиари
65:00
Паркер Уотерспун
65:00
Сидни Кросби
65:00
Райан Ши
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Бобби Бринк
(Филадельфия)
Статистика
Филадельфия
Питтсбург
Штрафное время
48
48
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит