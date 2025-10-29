Первый номер драфта НХЛ 2023 года Бедард оформил первый хет-трик

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился Коннор Бедард. Первый номер драфта НХЛ 2023 года оформил дебютный хет-трик за карьеру в североамериканской лиге, забросив третью, четвертую и пятую шайбу своей команды в матче.
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» установил историческое достижение, став самым молодым хоккеистом в истории клуба, записавшим на свой счет хет-трик. На момент матча возраст хоккеиста составлял 20 лет и 103 дня, что позволило ему побить предыдущее клубное достижение, принадлежавшее Джереми Ренику. Легендарный нападающий оформил хет-трик в 1991 году в возрасте 21 года и 324 дней.
Помимо Бедарда, по одной шайбе забросили Колтон Дак, Луис Кревье, Райан Донато и Фрэнк Назар. У гостей отличились Джейк Сандерсон, Майкл Амадио и Тим Штюцле.
«Чикаго» набрал 12 очков и занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ. «Оттава» (11) идет десятой на Востоке.
На драфте НХЛ 2023 года «Чикаго Блэкхокс» выбрали Бедарда под первым номером. По итогам дебютного сезона в НХЛ Бедард заработал 61 очко и получил Колдер Трофи — индивидуальную награду, которая вручается лучшему новичку сезона.
Джефф Блэшилл
Трэвис Грин
Спенсер Найт
Линус Улльмарк
06:47
Колтон Дач
(Луи Кревье, Ник Фолиньо)
07:52
Сэм Ринцель
12:06
Луи Кревье
(Джейсон Дикинсон, Алекс Власик)
17:37
Дэвид Перрон
17:53
Коннор Бедард
(Андре Бураковски, Фрэнк Назар)
20:24
Сэм Ринцель
22:58
Коннор Бедард
(Артем Левшунов, Мэтт Грызлик)
24:58
Джейк Сандерсон
(Дрейк Батерсон, Тим Штюцле)
27:09
Майкл Амадио
(Артем Зуб)
28:31
Тим Штюцле
(Дрейк Батерсон, Николас Матинпало)
28:31
Командный штраф
43:46
Коннор Бедард
(Райан Грин)
48:24
Райан Донато
(Коннор Бедард, Андре Бураковски)
51:36
Тайлер Бертуцци
51:36
Сэм Ринцель
51:36
Тайлер Бертуцци
51:36
Тайлер Бертуцци
51:36
Тим Штюцле
51:36
Ник Казинс
51:36
Ник Казинс
52:44
Фрэнк Назар
(Ник Фолиньо)
52:44
Алекс Власик
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит