Первый номер драфта НХЛ 2023 года Бедард оформил первый хет-трик

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» установил историческое достижение, став самым молодым хоккеистом в истории клуба, записавшим на свой счет хет-трик. На момент матча возраст хоккеиста составлял 20 лет и 103 дня, что позволило ему побить предыдущее клубное достижение, принадлежавшее Джереми Ренику. Легендарный нападающий оформил хет-трик в 1991 году в возрасте 21 года и 324 дней.