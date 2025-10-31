Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ: видео

Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил Никиту Кучерова.
«Хочу поздравить с 1000-м очком в НХЛ, большое достижение, добро пожаловать в клуб. Желаю еще больше очков в твоей карьере. Ты невероятный игрок. Было круто играть вместе с тобой за сборную России и против тебя», — сказал Овечкин.
Также Кучерова поздравили первый российский игрок, набравший в регулярных сезонах 1 000 очков, Сергей Федоров, российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников, обладатель трех Кубков Стэнли Стив Айзерман, российский защитник «Юты» Михаил Сергачев, обладатели двух Кубков Стэнли Ондржей Палат, Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос.
Никита Кучеров отметился голевой передачей в матче против «Анахайма». Благодаря этому результативному действию 32-летний форвард достиг отметки в 1000 набранных очков (359 голов и 641 передача) в 809 матчах в карьере в чемпионатах НХЛ.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456244484.
Кучеров установил рекорд по скорости достижения 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских игроков. Из россиян прежним рекордсменом по этому показателю был нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (848). Овечкин покорил эту отметку за 880 игр. Из числа европейских хоккеистов быстрее Кучерова 1000 очков в НХЛ набирали лишь трое — словак Петер Штястны (682 матча), финн Яри Курри (716 матчей) и чех Яромир Ягр (763 матча).
Никита Кучеров стал шестым российским хоккеистом в истории лиги, кому удалось набрать 1000 баллов в «регулярках» НХЛ. До него это достижение покорилось капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1630 очков в 1499 матчах), нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (1358 очков в 1221 матче), Сергею Федорову (1179 очков в 1248 матчах), Александру Могильному (1032 очка в 990 матчах) и Алексею Ковалеву (1029 очков в 1316 матчах). Только Овечкин, Малкин и Кучеров являются действующими игроками НХЛ среди россиян, набравших 1000 очков в лиге.
