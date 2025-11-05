Задоров устроил драку, а Хуснутдинов принес «Бостону» победу

Защитник «Айлендерс» Александр Романов и защитник «Бостона» Никита Задоров не сумели отметиться результативными действиями. Тем не менее, Задоров спровоцировал массовую драку в матче, жестко сыграв против первого номера драфта НХЛ-2025 Мэттью Шефера. В итоге 30-летний россиянин заработал сразу три малых штрафа — один за задержку клюшкой и два за грубость.