Задоров устроил драку, а Хуснутдинов принес «Бостону» победу

«Бостон» на выезде обыграл «Айлендерс» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон (33'), Павел Заха (38') и Марат Хуснутдинов (56'). У хозяев дубль оформил Бо Хорват (34', 46'), еще одну шайбу забросил Энтони Дюклер (26'). Победу «Бостону» в серии буллитов принес точный бросок Хуснутдинова.

Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов был признан первой звездой матча. 23-летний россиянин забросил вторую шайбу в этом сезоне. Всего на счету Хуснутдинова после 10 сыгранных матчей 3 (2+1) набранных очка.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов и защитник «Бостона» Никита Задоров не сумели отметиться результативными действиями. Тем не менее, Задоров спровоцировал массовую драку в матче, жестко сыграв против первого номера драфта НХЛ-2025 Мэттью Шефера. В итоге 30-летний россиянин заработал сразу три малых штрафа — один за задержку клюшкой и два за грубость.

«Бостон» одержал четвертую победу подряд и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В пятницу, 7 ноября, «медведи» дома сыграют против «Оттавы».

«Айлендерс» занимает десятую строчку на Востоке. В субботу, 8 ноября, «островитяне» дома сыграют против «Миннесоты».

Айлендерс
3:4
0:0, 2:2, 1:1, 0:0
Б
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
5.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 15585 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Марко Штурм
Вратари
Илья Сорокин
Джереми Суэймен
2-й период
21:10
Никита Задоров
25:11
Энтони Дюклер
(Кайл Маклин, Кейси Сизикас)
26:17
Мэтью Барзал
29:18
Энтони Дюклер
29:18
Андерс Ли
29:18
Никита Задоров
29:18
Никита Задоров
29:18
Никита Задоров
32:21
Виктор Арвидссон
(Хампус Линдхольм, Кейси Миттельштадт)
33:06
Бо Хорват
(Мэтью Барзал, Эмиль Хейнеман)
36:45
Андерс Ли
37:29
Павел Заха
(Морган Гики, Чарли Макэвой)
37:43
Скотт Мэйфилд
3-й период
42:56
Мэттью Шефер
45:05
Бо Хорват
(Мэттью Шефер, Кайл Палмиери)
55:06
Марат Хуснутдинов
(Фрейзер Минтен, Давид Пастрняк)
58:16
Чарли Макэвой
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Марат Хуснутдинов
(Бостон)
Статистика
Айлендерс
Бостон
Штрафное время
12
10
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит