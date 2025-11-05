Задоров устроил драку, а Хуснутдинов принес «Бостону» победу

У гостей заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон (33'), Павел Заха (38') и Марат Хуснутдинов (56'). У хозяев дубль оформил Бо Хорват (34', 46'), еще одну шайбу забросил Энтони Дюклер (26'). Победу «Бостону» в серии буллитов принес точный бросок Хуснутдинова.
Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов был признан первой звездой матча. 23-летний россиянин забросил вторую шайбу в этом сезоне. Всего на счету Хуснутдинова после 10 сыгранных матчей 3 (2+1) набранных очка.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.
Защитник «Айлендерс» Александр Романов и защитник «Бостона» Никита Задоров не сумели отметиться результативными действиями. Тем не менее, Задоров спровоцировал массовую драку в матче, жестко сыграв против первого номера драфта НХЛ-2025 Мэттью Шефера. В итоге 30-летний россиянин заработал сразу три малых штрафа — один за задержку клюшкой и два за грубость.
«Бостон» одержал четвертую победу подряд и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В пятницу, 7 ноября, «медведи» дома сыграют против «Оттавы».
«Айлендерс» занимает десятую строчку на Востоке. В субботу, 8 ноября, «островитяне» дома сыграют против «Миннесоты».
Патрик Руа
Марко Штурм
Илья Сорокин
Джереми Суэймен
21:10
Никита Задоров
25:11
Энтони Дюклер
(Кайл Маклин, Кейси Сизикас)
26:17
Мэтью Барзал
29:18
Энтони Дюклер
29:18
Андерс Ли
29:18
Никита Задоров
29:18
Никита Задоров
29:18
Никита Задоров
32:21
Виктор Арвидссон
(Хампус Линдхольм, Кейси Миттельштадт)
33:06
Бо Хорват
(Мэтью Барзал, Эмиль Хейнеман)
36:45
Андерс Ли
37:29
Павел Заха
(Морган Гики, Чарли Макэвой)
37:43
Скотт Мэйфилд
42:56
Мэттью Шефер
45:05
Бо Хорват
(Мэттью Шефер, Кайл Палмиери)
55:06
Марат Хуснутдинов
(Фрейзер Минтен, Давид Пастрняк)
58:16
Чарли Макэвой
победный бросок: Марат Хуснутдинов
(Бостон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит