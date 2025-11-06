Гол Михеева помог «Чикаго» обыграть бывшую команду россиянина

Встреча прошла на домашней арене «Ванкувера». В составе победителей три шайбы забросил Тайлер Бертуцци (44, 47 и 52-я минуты). Еще по голу на счету российского нападающего Ильи Михеева (48) и канадца Коннора Бедарда (60). У проигравших отметились Аату Рятю (57) и Эвандер Кейн (59).
Напомним, 31-летний Михеев выступал за «Ванкувер Кэнакс» с 2022-го по 2024 год.
В текущем сезоне на счету Михеева 6 очков (4 гола + 2 результативных передачи) в 12 играх регулярного чемпионата НХЛ.
«Чикаго» располагается на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 14 матчах. «Ванкувер» занимает 11-ю строчку в этой же конференции с 14 баллами после 15 встреч.
Следующий матч «Чикаго» проведет на выезде с «Калгари» в ночь на 8 ноября по московскому времени. «Ванкувер» 9 ноября примет «Коламбус».
Адам Фут
Джефф Блэшилл
Кевин Ланкинен
(00:00-57:29)
Спенсер Найт
Кевин Ланкинен
(58:01-58:18)
Кевин Ланкинен
(c 59:00)
25:31
Коннор Бедард
33:40
Тайлер Бертуцци
43:06
Тайлер Бертуцци
(Коннор Мерфи, Мэтт Грызлик)
45:51
Тайлер Майерс
46:46
Тайлер Бертуцци
(Коннор Бедард, Артем Левшунов)
47:39
Илья Михеев
(Оливер Мур, Райан Донато)
51:37
Тайлер Бертуцци
(Райан Донато, Луи Кревье)
56:49
Аату Рятю
(Пьер-Оливье Жозеф)
58:00
Эвандер Кейн
(Том Вилландер, Куинн Хьюз)
59:00
Коннор Бедард
(Спенсер Найт)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит