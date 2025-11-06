Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.50
П2
3.85
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.33
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.07
П2
7.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.10
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Чикаго
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Юта
3
П1
X
П2

Гол Михеева помог «Чикаго» обыграть бывшую команду россиянина

«Чикаго» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Ванкувера». В составе победителей три шайбы забросил Тайлер Бертуцци (44, 47 и 52-я минуты). Еще по голу на счету российского нападающего Ильи Михеева (48) и канадца Коннора Бедарда (60). У проигравших отметились Аату Рятю (57) и Эвандер Кейн (59).

Напомним, 31-летний Михеев выступал за «Ванкувер Кэнакс» с 2022-го по 2024 год.

В текущем сезоне на счету Михеева 6 очков (4 гола + 2 результативных передачи) в 12 играх регулярного чемпионата НХЛ.

«Чикаго» располагается на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков в 14 матчах. «Ванкувер» занимает 11-ю строчку в этой же конференции с 14 баллами после 15 встреч.

Следующий матч «Чикаго» проведет на выезде с «Калгари» в ночь на 8 ноября по московскому времени. «Ванкувер» 9 ноября примет «Коламбус».

Ванкувер
2:5
0:0, 0:0, 2:5
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
6.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 19002 зрителя
Главные тренеры
Адам Фут
Джефф Блэшилл
Вратари
Кевин Ланкинен
(00:00-57:29)
Спенсер Найт
Кевин Ланкинен
(58:01-58:18)
Кевин Ланкинен
(c 59:00)
2-й период
25:31
Коннор Бедард
33:40
Тайлер Бертуцци
3-й период
43:06
Тайлер Бертуцци
(Коннор Мерфи, Мэтт Грызлик)
45:51
Тайлер Майерс
46:46
Тайлер Бертуцци
(Коннор Бедард, Артем Левшунов)
47:39
Илья Михеев
(Оливер Мур, Райан Донато)
51:37
Тайлер Бертуцци
(Райан Донато, Луи Кревье)
56:49
Аату Рятю
(Пьер-Оливье Жозеф)
58:00
Эвандер Кейн
(Том Вилландер, Куинн Хьюз)
59:00
Коннор Бедард
(Спенсер Найт)
Статистика
Ванкувер
Чикаго
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит