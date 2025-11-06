Гол Михеева помог «Чикаго» обыграть бывшую команду россиянина

Встреча прошла на домашней арене «Ванкувера». В составе победителей три шайбы забросил Тайлер Бертуцци (44, 47 и 52-я минуты). Еще по голу на счету российского нападающего Ильи Михеева (48) и канадца Коннора Бедарда (60). У проигравших отметились Аату Рятю (57) и Эвандер Кейн (59).