Василевский ударил канадского нападающего клюшкой по лицу: видео

Инцидент произошел в начале третьего периода выездного матча против «Вегаса» (6:3). Василевский, выезжая из-за ворот, задрал вратарскую клюшку вверх и задел ей проезжавшего мимо Смита. Несмотря на то, что нарушение имело непреднамеренный характер, российский вратарь получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.
Несмотря на удаление Василевского, «Тампа» сумела сохранить лидерство в счете и довести матч до очередной победы. Главным героем встречи стал нападающий «молний» Никита Кучеров, оформивший дубль. Василевский же отразил 29 из 32 бросков по своим воротам и одержал четвертую победу в этом сезоне.
«Тампа» одержала шестую победу в семи последних матчах и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 9 ноября, «молнии» дома сыграют против «Вашингтона».
Брюс Кэссиди
Джон Купер
Карл Линдбом
(00:00-57:50)
Андрей Василевский
Карл Линдбом
(c 59:13)
07:25
Иван Барбашев
(Ноа Хэнифин, Митчелл Марнер)
15:53
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
20:36
Гейдж Гонсалвес
(Доминик Джеймс)
23:28
Доминик Джеймс
(Янис Мозер, Оливер Бьоркстранд)
25:37
Иван Барбашев
31:37
Кэдан Корчак
40:48
Командный штраф
42:48
Никита Кучеров
(Оливер Бьоркстранд, Джейк Гюнцель)
43:37
Митчелл Марнер
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
44:12
Брэндон Хагель
(Доминик Джеймс)
44:56
Андрей Василевский
44:56
Андрей Василевский
52:38
Жереми Лозон
54:13
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Виктор Хедман)
55:15
Гейдж Гонсалвес
59:13
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит