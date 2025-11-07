Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.38
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.25
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Василевский ударил канадского нападающего клюшкой по лицу: видео

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский нанес удар клюшкой по лицу канадскому нападающему Райлли Смита.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

Инцидент произошел в начале третьего периода выездного матча против «Вегаса» (6:3). Василевский, выезжая из-за ворот, задрал вратарскую клюшку вверх и задел ей проезжавшего мимо Смита. Несмотря на то, что нарушение имело непреднамеренный характер, российский вратарь получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

Несмотря на удаление Василевского, «Тампа» сумела сохранить лидерство в счете и довести матч до очередной победы. Главным героем встречи стал нападающий «молний» Никита Кучеров, оформивший дубль. Василевский же отразил 29 из 32 бросков по своим воротам и одержал четвертую победу в этом сезоне.

«Тампа» одержала шестую победу в семи последних матчах и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 9 ноября, «молнии» дома сыграют против «Вашингтона».

Вегас
3:6
2:0, 0:2, 1:4
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
7.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17717 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джон Купер
Вратари
Карл Линдбом
(00:00-57:50)
Андрей Василевский
Карл Линдбом
(c 59:13)
1-й период
07:25
Иван Барбашев
(Ноа Хэнифин, Митчелл Марнер)
15:53
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
2-й период
20:36
Гейдж Гонсалвес
(Доминик Джеймс)
23:28
Доминик Джеймс
(Янис Мозер, Оливер Бьоркстранд)
25:37
Иван Барбашев
31:37
Кэдан Корчак
3-й период
40:48
Командный штраф
42:48
Никита Кучеров
(Оливер Бьоркстранд, Джейк Гюнцель)
43:37
Митчелл Марнер
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
44:12
Брэндон Хагель
(Доминик Джеймс)
44:56
Андрей Василевский
44:56
Андрей Василевский
52:38
Жереми Лозон
54:13
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Виктор Хедман)
55:15
Гейдж Гонсалвес
59:13
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров)
Статистика
Вегас
Тампа-Бэй
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше