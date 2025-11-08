Овечкин против Кучерова, «Тоттенхэм» против «МЮ», «Локомотив» против «Ак Барса»: что смотреть сегодня

«Динамо» и ЦСКА встретятся во второй раз за неделю. В рамках Кубка России махачкалинцы обыграли москвичей дома (1:0) в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ. Теперь команда Фабио Челестини имеет шанс на реванш. ЦСКА удачно проводит текущий сезон Премьер-лиги и находится на втором месте в турнирной таблице, на 2 очка отставая от лидирующего «Краснодара». Армейцы наверняка будут настроены сегодня на победу, чтобы успешно завершить первый круг чемпионата. Однако всем соперникам махачкалинцев приходится совсем не просто на выезде. Именно в Каспийске команда из Дагестана набрала 12 из 14 своих очков. Сможет ли и сегодня «Динамо» отобрать очки у красно-синих или ЦСКА легко переиграет соперника из нижней половины турнирной таблицы?