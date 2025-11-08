Овечкин против Кучерова, «Тоттенхэм» против «МЮ», «Локомотив» против «Ак Барса»: что смотреть сегодня

Футбол. Английская Премьер-лига. 11-й тур. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
15:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся впервые с финала Лиги Европы. Тогда «шпорам» удалось одержать победу и завоевать престижный трофей. В нынешнем сезоне команды набрали по 17 очков в 10 играх и являются соседями по турнирной таблице. В минувшем туре «Тоттенхэм» уступил «Челси» со счетом 0:1, а «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 2:2. Команда из Манчестера отдыхала в середине недели, а вот лондонцы провели матч Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Копенгагеном» со счетом 4:0.
«Тоттенхэм» не уступал «МЮ» в последних семи играх. Поможет ли сегодня эта статистика команде Томаса Франка?
Футбол. Российская Премьер-лига. 15-й тур. «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА
16:15. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Динамо» и ЦСКА встретятся во второй раз за неделю. В рамках Кубка России махачкалинцы обыграли москвичей дома (1:0) в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ. Теперь команда Фабио Челестини имеет шанс на реванш. ЦСКА удачно проводит текущий сезон Премьер-лиги и находится на втором месте в турнирной таблице, на 2 очка отставая от лидирующего «Краснодара». Армейцы наверняка будут настроены сегодня на победу, чтобы успешно завершить первый круг чемпионата. Однако всем соперникам махачкалинцев приходится совсем не просто на выезде. Именно в Каспийске команда из Дагестана набрала 12 из 14 своих очков. Сможет ли и сегодня «Динамо» отобрать очки у красно-синих или ЦСКА легко переиграет соперника из нижней половины турнирной таблицы?
КХЛ. Регулярный чемпионат. «Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань)
17:00. Где смотреть: «Кинопоиск».
В Ярославле очный поединок проведут лидер Западной конференции и вторая команда Востока. В текущем сезоне «Локомотив» провел на домашнем льду 10 матчей и во всех победил. В последнем матче ярославцы уверенно разобрались дома со «Спартаком» (5:2), а в целом их победная серия составляет сейчас 4 встречи. «Ак Барс» также уверенно провел старт регулярного чемпионата. После 11 побед подряд, подопечные Анвара Гатиятулина проиграли тольяттинской «Ладе» и минскому Динамо с одинаковым счетом 3:4. Казанцы продолжают оставаться главными преследователями магнитогорского «Металлурга», который лидирует с определенным запасом. Сможет ли «Ак Барс» на выезде отобрать очки у сильнейшей команды Западной конференции?
Футбол. Чемпионат Италии. 11-й тур. «Парма» — «Милан»
22:35. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Милан» находится в числе лидеров чемпионата, лишь на очко отставая от лидирующего «Наполи». «Россонери» нередко критикуют за оборонительный футбол, но это не мешает подопечным Массимилиано Аллегри стабильно набирать очки. «Парма», напротив, борется за выживание. На данный момент у «крестоносцев» самая слабая атака в Серии А — всего 5 забитых мячей в 10 играх.
Ожидается, что спустя почти месяц после травмы вернется на поле один из лидеров «Милана» Кристиан Пулишич. Скорее всего, пропустят сегодняшний матч из-за повреждений полузащитник Адриен Рабьо и нападающий Сантьяго Хименес.
«Парма» не сможет выставить на поле ряд ключевых футболистов. Центральный защитник Алессандро Чиркати и полузащитник Науэль Эстевес получили травмы на прошлой неделе, а несколько игроков выбыли из строя до этого. Эмануэле Валери, Матия Фриган, Гаэтано Ористанио, а также шведские крайние нападающие Понтус Альмквист и Якоб Ондрейка, скорее всего, пропустят матч. Кроме того, защитник Кристиан Ордоньес оплучил красную карточку в предыдущей встрече и будет отбывать дисквалификацию.
НХЛ. Регулярный чемпионат. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз»
03:00 (в ночь на воскресенье). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Ночью сойдутся команды Никиты Кучерова и Александра Овечкина. В последнем матче регулярного чемпионата «Тампа» в гостях победила «Вегас» со счетом 6:3. Кучеров оформил дубль, отдал результативную передачу и был назван первой звездой игрового дня. Команда из Флориды находится на подъеме — «Тампа» одержала победы в шести из семи последних поединков. «Вашингтон», напротив, переживает спад, потерпев поражение в пяти из шести последних матчей регулярного чемпионата.
В очных противостояниях чаще побеждает «Тампа», взяв верх в пяти из восьми последних матчей против «Вашингтона». Эксперты и букмекеры именно флоридцев считают фаворитами сегодняшнего матча. Сможет ли «Вашингтон» преподнести сюрприз, а Овечкин обновить рекорд по забитым шайбам в «регулярке»?