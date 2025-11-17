Гол Кучерова не спас «Тампу» от крупного проигрыша «Ванкуверу»

У гостей заброшенными шайбами отличились Джейк Дебраск (30'), Кифер Шервуд (45'), Линус Карлссон (45'), Дрю О'Коннор (46'), Маккензи Макикерн (54') и Маркус Петтерссон (57'). У хозяев отличились Никита Кучеров (20') и Джейк Гюнцель (25').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил восьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 32-летнего россиянина после 16 сыгранных матчей 16 (8+8) набранных очков.
«Тампа» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, на два очка отставая от зоны плей-офф. В среду, 19 ноября, «молнии» дома сыграют против «Нью-Джерси».
Другие результаты игрового дня
«Детройт» на выезде обыграл «Рейнджерс» (2:1). Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Колорадо» дома победил «Айлендерс» (4:1). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.
Джон Купер
Адам Фут
Йонас Йоханссон
(00:00-55:14)
Кевин Ланкинен
Йонас Йоханссон
(c 56:57)
01:42
Даррен Раддиш
01:42
Конор Гарлэнд
19:25
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Брэйден Пойнт)
24:35
Джейк Гюнцель
(Брэндон Хагель, Эрик Чернак)
25:53
Скотт Сабурин
29:06
Янис Мозер
29:26
Джейк Дебраск
(Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз)
34:13
Куинн Хьюз
36:44
Элиас Петтерссон
43:43
Скотт Сабурин
44:11
Кифер Шервуд
(Куинн Хьюз, Брок Босер)
44:54
Линус Карлссон
(Маккензи Макичерн)
45:51
Дрю О`Коннор
(Куинн Хьюз, Филип Гронек)
53:52
Маккензи Макичерн
(Филип Гронек, Куинн Хьюз)
56:57
Маркус Петтерссон
(Тайлер Майерс, Элиас Петтерссон)
59:30
Кертис Дуглас
59:30
Скотт Сабурин
59:30
Скотт Сабурин
59:30
Линус Карлссон
59:30
Маккензи Макичерн
59:30
Маккензи Макичерн
60:00
Аату Рятю
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит