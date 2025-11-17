Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.14
X
4.32
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.69
П2
6.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Ванкувер
6
П1
X
П2

Гол Кучерова не спас «Тампу» от крупного проигрыша «Ванкуверу»

«Ванкувер» на выезде обыграл «Тампу» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отличились Джейк Дебраск (30'), Кифер Шервуд (45'), Линус Карлссон (45'), Дрю О'Коннор (46'), Маккензи Макикерн (54') и Маркус Петтерссон (57'). У хозяев отличились Никита Кучеров (20') и Джейк Гюнцель (25').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил восьмую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 32-летнего россиянина после 16 сыгранных матчей 16 (8+8) набранных очков.

«Тампа» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, на два очка отставая от зоны плей-офф. В среду, 19 ноября, «молнии» дома сыграют против «Нью-Джерси».

Другие результаты игрового дня

«Детройт» на выезде обыграл «Рейнджерс» (2:1). Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Колорадо» дома победил «Айлендерс» (4:1). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

Тампа-Бэй
2:6
1:0, 1:1, 0:5
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
17.11.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Адам Фут
Вратари
Йонас Йоханссон
(00:00-55:14)
Кевин Ланкинен
Йонас Йоханссон
(c 56:57)
1-й период
01:42
Даррен Раддиш
01:42
Конор Гарлэнд
19:25
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Брэйден Пойнт)
2-й период
24:35
Джейк Гюнцель
(Брэндон Хагель, Эрик Чернак)
25:53
Скотт Сабурин
29:06
Янис Мозер
29:26
Джейк Дебраск
(Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз)
34:13
Куинн Хьюз
36:44
Элиас Петтерссон
3-й период
43:43
Скотт Сабурин
44:11
Кифер Шервуд
(Куинн Хьюз, Брок Босер)
44:54
Линус Карлссон
(Маккензи Макичерн)
45:51
Дрю О`Коннор
(Куинн Хьюз, Филип Гронек)
53:52
Маккензи Макичерн
(Филип Гронек, Куинн Хьюз)
56:57
Маркус Петтерссон
(Тайлер Майерс, Элиас Петтерссон)
59:30
Кертис Дуглас
59:30
Скотт Сабурин
59:30
Скотт Сабурин
59:30
Линус Карлссон
59:30
Маккензи Макичерн
59:30
Маккензи Макичерн
Овертайм
60:00
Аату Рятю
Статистика
Тампа-Бэй
Ванкувер
Штрафное время
33
33
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше