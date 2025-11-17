Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.14
X
4.32
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.69
П2
6.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Ванкувер
6
П1
X
П2

Российский вратарь «Питтсбурга» признан третьей звездой дня в НХЛ

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, 16 ноября в Стокгольме в рамках Global Series «Питтсбург» со счетом 4:0 одержал победу над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата. 21-летний Мурашов отразил 21 бросок и оформил первый шатаут в НХЛ в своем втором матче в карьере.

Первой звездой дня в НХЛ был признан американский защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, который сделал четыре результативные передачи в матче с «Тампой» (6:2).

Второй звездой стал шведский форвард «Детройта» Лукас Рэймонд, который забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче с «Нью-Йорком» (2:1).

Сергей Мурашов был выбран «Питтсбургом» под 118-м номером на драфте НХЛ в 2022 году. Он является воспитанником ярославского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» в КХЛ голкипер провел семь матчей.

«Питтсбург» одержал вторую победу подряд над «Нэшвиллом» в рамках Global Series. В текущем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 24 очками. В следующем матче «Питтсбург» на своей площадке примет «Миннесоту».

Питтсбург
4:0
3:0, 0:0, 1:0
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
16.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 12723 зрителя
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Эндрю Брюнетт
Вратари
Сергей Мурашов
Юусе Сарос
(00:00-56:41)
Юусе Сарос
(c 57:12)
1-й период
02:19
Паркер Уотерспун
(Эрик Карлссон, Йоона Коппанен)
08:08
Евгений Малкин
(Кевин Хэйс, Энтони Манта)
10:13
Сидни Кросби
2-й период
26:03
Райан Грэйвс
30:57
Райан Ши
32:23
Командный штраф
3-й период
52:00
Паркер Уотерспун
57:12
Блэйк Лизотт
Статистика
Питтсбург
Нэшвилл
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит