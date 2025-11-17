Российский вратарь «Питтсбурга» признан третьей звездой дня в НХЛ

Напомним, 16 ноября в Стокгольме в рамках Global Series «Питтсбург» со счетом 4:0 одержал победу над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата. 21-летний Мурашов отразил 21 бросок и оформил первый шатаут в НХЛ в своем втором матче в карьере.