Российский вратарь «Питтсбурга» признан третьей звездой дня в НХЛ

Напомним, 16 ноября в Стокгольме в рамках Global Series «Питтсбург» со счетом 4:0 одержал победу над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата. 21-летний Мурашов отразил 21 бросок и оформил первый шатаут в НХЛ в своем втором матче в карьере.
Первой звездой дня в НХЛ был признан американский защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, который сделал четыре результативные передачи в матче с «Тампой» (6:2).
Второй звездой стал шведский форвард «Детройта» Лукас Рэймонд, который забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче с «Нью-Йорком» (2:1).
Сергей Мурашов был выбран «Питтсбургом» под 118-м номером на драфте НХЛ в 2022 году. Он является воспитанником ярославского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» в КХЛ голкипер провел семь матчей.
«Питтсбург» одержал вторую победу подряд над «Нэшвиллом» в рамках Global Series. В текущем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 24 очками. В следующем матче «Питтсбург» на своей площадке примет «Миннесоту».
Дэн Мьюз
Эндрю Брюнетт
Сергей Мурашов
Юусе Сарос
(00:00-56:41)
Юусе Сарос
(c 57:12)
02:19
Паркер Уотерспун
(Эрик Карлссон, Йоона Коппанен)
08:08
Евгений Малкин
(Кевин Хэйс, Энтони Манта)
10:13
Сидни Кросби
26:03
Райан Грэйвс
30:57
Райан Ши
32:23
Командный штраф
52:00
Паркер Уотерспун
57:12
Блэйк Лизотт
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит