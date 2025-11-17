Ричмонд
Александр Овечкин объяснил решение не уходить из «Вашингтона»

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталс» назвал команду своей второй семьей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Александр Овечкин выступает за «Кэпиталз» с момента выбора под первым номером на драфте НХЛ 2004 года. Капитан «Вашингтона» рассказал, почему он провел всю карьеру в составе одной команды.

«Это моя вторая семья. Вашингтон — мой второй дом. У меня отличные отношения не только с одноклубниками, но даже с владельцами. Да, у нашей организации были свои взлеты и падения. Но мы выиграли Кубок Стэнли, а это самое важное. Хотелось бы побеждать еще чаще, но всякое случается. Взять прошлый сезон — у нас был отменный регулярный чемпионат, но в плей-офф мы столкнулись с трудностями. Молодые игроки получили опыт, который нам поможет. Но в целом я на сто процентов доволен городом, фанатами и организацией. Я определенно воспринимаю это место как свой второй дом», — сказал Овечкин в подкасте Hockey Lifers.

В ночь на воскресенье, 16 ноября, Александр Овечкин забросил 902-ю шайбу в НХЛ, обновив рекорд лиги. 40-летний россиянин отличился в матче с «Нью-Джерси» (2:3 Б). В этой игре на его счету также голевая передача.

Этот гол стал для Овечкина 979-м в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов. 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф). В 18 матчах текущего сезона Овечкин набрал 14 (5+9) очков.

Вашингтон
2:3
0:2, 0:0, 2:0, 0:0
Б
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
16.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Шелдон Киф
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-65:00)
Джейк Аллен
(00:00-65:00)
1-й период
01:23
Том Уилсон
03:15
Ник Дауд
05:05
Арсений Грицюк
(Люк Хьюз, Пол Коттер)
07:02
Энтони Бовилье
17:46
Люк Хьюз
(Бренден Диллон, Йеспер Братт)
2-й период
32:12
Доусон Мерсер
3-й период
41:00
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Джейкоб Чикран)
48:29
Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Дилан Строум)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Шимон Немец
(Нью-Джерси)
Статистика
Вашингтон
Нью-Джерси
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
