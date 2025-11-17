Александр Овечкин объяснил решение не уходить из «Вашингтона»

«Это моя вторая семья. Вашингтон — мой второй дом. У меня отличные отношения не только с одноклубниками, но даже с владельцами. Да, у нашей организации были свои взлеты и падения. Но мы выиграли Кубок Стэнли, а это самое важное. Хотелось бы побеждать еще чаще, но всякое случается. Взять прошлый сезон — у нас был отменный регулярный чемпионат, но в плей-офф мы столкнулись с трудностями. Молодые игроки получили опыт, который нам поможет. Но в целом я на сто процентов доволен городом, фанатами и организацией. Я определенно воспринимаю это место как свой второй дом», — сказал Овечкин в подкасте Hockey Lifers.