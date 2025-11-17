Александр Овечкин: Я бы хотел еще поиграть за «Динамо»

40-летний россиянин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. На его счету 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 14 (5+9) очков. Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ — на данный момент он отстает от рекорда канадца (1016) на 37 шайб.
«Мне все еще нравится хоккей, моя страсть не угасает. Однажды ты можешь получить травмы, так что важно получать удовольствие от игры, пока есть такая возможность. Я бы хотел еще поиграть за “Динамо”. Может, провести парочку матчей. Посмотрим. Никогда не знаешь, как именно все сложится. Мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру», — сказал Овечкин.
Также у Александра спросили о том, готов ли он последовать примеру легендарного Яромира Ягра, который в 53 года проводит свой 38-й сезон в профессиональном хоккее, ради возможности в будущем сыграть с сыном за одну команду.
«Нет, такого со мной не будет. Сергею сейчас 7 лет, на драфте его не выберут раньше, чем через 11 лет. Мне к тому моменту будет 51 год. Я не готов играть профессионально в возрасте за 50», — ответил Овечкин.
Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает в конце нынешнего сезона. Стороны пока не ведут переговоры о новом соглашении.
«Вашингтон» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Во вторник, 18 ноября, «столичные» дома сыграют против «Лос-Анджелеса». Начало матча — в 03:00 по московскому времени.