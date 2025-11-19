Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Нью-Джерси»

У хозяев хет-трик оформил Джейк Генцел (12', 31', 48'), еще по одной шайбе забросили Никита Кучеров (20') и Даррен Рэддиш (45'). У гостей единственный результативный бросок на счету Нико Хишира (38').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил девятую шайбу в сезоне, а также поучаствовал в пятой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 32-летнего россиянина 17 сыгранных матчей, в которых он набрал 18 (9+9) очков.
Кучеров забросил свою 366-ю шайбу в НХЛ и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Тампы», опередив Мартена Сан-Луи (365). Выше него находятся только Венсан Лекавалье (383) и Стивен Стэмкос (555).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и одержал седьмую победу в сезоне. 31-летний россиянин был признан третьей звездой матча.
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 10 (4+6) очков.
«Тампа» одержала четвертую победу в шести последних матчах и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 21 ноября, «молнии» дома сыграют против «Эдмонтона».
«Нью-Джерси» занимает второе место на Востоке, отставая от лидирующей «Каролины» по дополнительным показателям. В тот же день «дьяволы» на выезде сыграют против «Флориды».
