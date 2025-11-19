Ричмонд
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Нью-Джерси»

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Нью-Джерси» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев хет-трик оформил Джейк Генцел (12', 31', 48'), еще по одной шайбе забросили Никита Кучеров (20') и Даррен Рэддиш (45'). У гостей единственный результативный бросок на счету Нико Хишира (38').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил девятую шайбу в сезоне, а также поучаствовал в пятой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 32-летнего россиянина 17 сыгранных матчей, в которых он набрал 18 (9+9) очков.

Кучеров забросил свою 366-ю шайбу в НХЛ и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Тампы», опередив Мартена Сан-Луи (365). Выше него находятся только Венсан Лекавалье (383) и Стивен Стэмкос (555).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и одержал седьмую победу в сезоне. 31-летний россиянин был признан третьей звездой матча.

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 10 (4+6) очков.

«Тампа» одержала четвертую победу в шести последних матчах и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 21 ноября, «молнии» дома сыграют против «Эдмонтона».

«Нью-Джерси» занимает второе место на Востоке, отставая от лидирующей «Каролины» по дополнительным показателям. В тот же день «дьяволы» на выезде сыграют против «Флориды».

Тампа-Бэй
5:1
2:0, 1:1, 2:0
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
19.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Шелдон Киф
Вратари
Андрей Василевский
Якоб Маркстрем
1-й период
07:34
Брэйден Пойнт
11:40
Джейк Гюнцель
13:15
Даррен Раддиш
19:38
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли)
2-й период
24:43
Стефан Ноесен
29:18
Люк Хьюз
30:38
Джейк Гюнцель
(Даррен Раддиш, Оливер Бьоркстранд)
37:47
Нико Хишир
(Арсений Грицюк, Йеспер Братт)
3-й период
44:49
Даррен Раддиш
(Брэйден Пойнт, Янис Мозер)
46:48
Арсений Грицюк
47:48
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
52:09
Никита Кучеров
55:04
Командный штраф
59:16
Кертис Дуглас
59:16
Шимон Немец
Статистика
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
