Защитник «Айлендерс» Романов получил тяжелую травму в НХЛ: видео

Инцидент произошел на последних секундах игры, когда нападающий «Старз» Микко Рантанен на скорости въехал в Романова сзади. Россиянин не смог самостоятельно подняться со льда. Пару минут хоккеист не вставал со льда и покинул площадку лишь при помощи партнеров по команде. После матча тренер нью-йоркцев Патрик Руа обвинил игроков «Далласа» в неуважении.