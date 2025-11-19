Ричмонд
Матч-центр
Защитник «Айлендерс» Романов получил тяжелую травму в НХЛ: видео

25-летний российский хоккеист «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов получил травму в матче с «Далласом» (3:2).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Инцидент произошел на последних секундах игры, когда нападающий «Старз» Микко Рантанен на скорости въехал в Романова сзади. Россиянин не смог самостоятельно подняться со льда. Пару минут хоккеист не вставал со льда и покинул площадку лишь при помощи партнеров по команде. После матча тренер нью-йоркцев Патрик Руа обвинил игроков «Далласа» в неуважении.

На данный момент степень серьезности травмы игрока неизвестна. После матча игроки «Айлендерс» признались, что травма россиянина затмила радость от победы.

Рантанену был выписан матч-штраф, однако ожидается, что НХЛ примет решение наказать игрока дополнительно.

Игра «Даллас Старз» — «Нью-Йорк Айлендерс» прошла в ночь на среду, 19 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Айлендерс». В составе победителей шайбы забросили Калум Ричи, Бо Хорват и Кайл Палмиери. У «Далласа» дважды отличился Джейсон Робертсон.

25-летний Романов является воспитанником столичных «Крыльев Советов». Также играл за ЦСКА и «Монреаль Канадиенс». С 2022 года Романов выступает за нью-йоркский клуб.

Даллас
2:3
0:0, 1:1, 1:2
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
19.11.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Патрик Руа
Вратари
Джейк Эттинджер
Давид Риттих
2-й период
30:31
Калум Ритчи
(Энтони Дюклер, Райан Пулок)
32:26
Джейсон Робертсон
(Тайлер Сегин, Миро Хейсканен)
3-й период
43:12
Бо Хорват
(Кайл Палмиери, Эмиль Хейнеман)
46:48
Бо Хорват
46:48
Бо Хорват
46:48
Бо Хорват
47:38
Кайл Палмиери
47:52
Джейми Бенн
53:08
Мэттью Шефер
54:29
Джейсон Робертсон
58:01
Джейсон Робертсон
(Тайлер Сегин, Микко Рантанен)
59:32
Микко Рантанен
59:32
Микко Рантанен
Статистика
Даллас
Айлендерс
Штрафное время
19
16
Игра в большинстве
3
2
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит