Российский защитник Мухамадуллин забил первый гол в сезоне НХЛ

«Сан-Хосе» на своей площадке обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В составе победителей первый гол в сезоне забил российский защитник Шакир Мухамадуллин (19), еще по шайбе на счету канадского форварда Маклина Селебрини (32) и американца Коллина Графа. В активе другого россиянина, Дмитрия Орлова, результативная передача.

Мухамадуллин был признан третьей звездой матча.

В сезоне-2025/26 на счету 23-летнего Мухамадуллина 5 (1+4) очков в 11 играх, у 34-летнего Орлова — 13 (0+13) очков в 23 матчах.

Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 33 броска из 34.

У «Бостона» единственная заброшенная шайба в активе канадца Моргана Гики (51).

В текущем сезоне «Сан-Хосе» в 25 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» располагается на седьмой строчке на Востоке с 26 баллами.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится в гостях с «Колорадо Эвеланш», «Бостон» также на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе встречи состоятся 27 ноября.

Сан-Хосе
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
24.11.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
SAP Center, 17435 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Марко Штурм
Вратари
Ярослав Аскаров
(00:00-46:14)
Джереми Суэймен
(00:00-58:41)
Ярослав Аскаров
(c 46:24)
Джереми Суэймен
(c 58:53)
1-й период
06:36
Павел Заха
10:26
Тай Делландреа
13:00
Никита Задоров
15:53
Шакир Мухамадуллин
(Марио Ферраро, Барклай Гудроу)
2-й период
26:19
Адам Годетт
31:19
Джонатан Аспирот
31:45
Маклин Селебрини
(Дмитрий Орлов, Тайлер Тоффоли)
36:42
Джонатан Аспирот
36:53
Хампус Линдхольм
38:45
Вильям Эклунд
3-й период
46:24
Хенри Йокихарью
50:02
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Хенри Йокихарью)
58:53
Коллин Граф
(Вильям Эклунд, Маклин Селебрини)
Овертайм
60:00
Винсент Дешарне
60:00
Марк Кастелич
Статистика
Сан-Хосе
Бостон
Штрафное время
16
22
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит