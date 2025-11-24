Российский защитник Мухамадуллин забил первый гол в сезоне НХЛ

В составе победителей первый гол в сезоне забил российский защитник Шакир Мухамадуллин (19), еще по шайбе на счету канадского форварда Маклина Селебрини (32) и американца Коллина Графа. В активе другого россиянина, Дмитрия Орлова, результативная передача.
Мухамадуллин был признан третьей звездой матча.
В сезоне-2025/26 на счету 23-летнего Мухамадуллина 5 (1+4) очков в 11 играх, у 34-летнего Орлова — 13 (0+13) очков в 23 матчах.
Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 33 броска из 34.
У «Бостона» единственная заброшенная шайба в активе канадца Моргана Гики (51).
В текущем сезоне «Сан-Хосе» в 25 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» располагается на седьмой строчке на Востоке с 26 баллами.
В следующем матче «Сан-Хосе» встретится в гостях с «Колорадо Эвеланш», «Бостон» также на выезде сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе встречи состоятся 27 ноября.
Райан Варсофски
Марко Штурм
Ярослав Аскаров
(00:00-46:14)
Джереми Суэймен
(00:00-58:41)
Ярослав Аскаров
(c 46:24)
Джереми Суэймен
(c 58:53)
06:36
Павел Заха
10:26
Тай Делландреа
13:00
Никита Задоров
15:53
Шакир Мухамадуллин
(Марио Ферраро, Барклай Гудроу)
26:19
Адам Годетт
31:19
Джонатан Аспирот
31:45
Маклин Селебрини
(Дмитрий Орлов, Тайлер Тоффоли)
36:42
Джонатан Аспирот
36:53
Хампус Линдхольм
38:45
Вильям Эклунд
46:24
Хенри Йокихарью
50:02
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Хенри Йокихарью)
58:53
Коллин Граф
(Вильям Эклунд, Маклин Селебрини)
60:00
Винсент Дешарне
60:00
Марк Кастелич
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит