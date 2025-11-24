Российский защитник Мухамадуллин забил первый гол в сезоне НХЛ

В составе победителей первый гол в сезоне забил российский защитник Шакир Мухамадуллин (19), еще по шайбе на счету канадского форварда Маклина Селебрини (32) и американца Коллина Графа. В активе другого россиянина, Дмитрия Орлова, результативная передача.