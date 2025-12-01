Мичков против Малкина в НХЛ и стамбульское дерби: что смотреть сегодня

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород)
19:15. Где смотреть: «Матч ТВ».
На льду «ВТБ Арены» в Москве состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ-2025/26, в котором местное «Динамо» будет принимать «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Хозяева сменили тренера и постепенно набирают обороты. Обязанности главного тренера исполняет Вячеслав Козлов, с которым бело-голубые в последних матчах одолели «Амур» — 4:2, а затем добыли важную победу над «Локомотивом» — 1:0. Теперь «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции располагается на четвертой позиции.
В рамках КХЛ «Динамо» и «Торпедо» провели 68 личных встреч. На счету москвичей 39 побед, а нижегородцы были сильнее в 29 матчах. В нынешнем регулярном чемпионате соперники встречались однажды, и тогда успеха добились бело-голубые — 4:1.
Футбол. Российская Премьер-лига. 17-й тур. «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)
19:25. Где смотреть: «Матч Премьер».
В Сочи завершается программа 17-го тура Премьер-лиги. Оба клуба находятся в нижней половине турнирной таблицы. Махачкалинцы — на 13-м месте, а сочинцы занимают последнее, 16-е, место. У сочинцев три поражения подряд, у махачкалинцев — два. Сегодня одна из безрадостных серий будет завершена.
На счету «Динамо» всего два набранных очка в восьми выездных матчах чемпионата, что является худшим показателем в РПЛ. «Сочи» будет опираться на поддержку болельщиков. Какой из команд удастся победить сегодня?
Футбол. Чемпионат Турции. 14-й тур. «Фенербахче» — «Галатасарай»
20:00. Где смотреть: «Матч Футбол 3».
В Стамбуле состоится так называемое Межконтинентальное дерби. Идущий на втором месте «Фенербахче» примет на домашнем стадионе лидера турнирной таблицы — «Галатасарай». «Фенербахче» после ухода Жозе Моуринью удается демонстрировать стабильные результаты. Команду возглавил экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. За последние 11 матчей команда одержала восемь побед.
«Галатасарай» удачно стартовал в сезоне, но в последнее время не может похвастаться успешной игрой. В трех последних матчах во всех турнирах красно-желтые дважды уступили — 0:1 «Коджаэлиспору» и 0:1 «Юниону» в Лиге чемпионов. Единственной удачней стала непростая победа над пребывающим в зоне вылета «Генчлербирлиги» (3:2). Таким образом отрыв «Галатасарая» от второго места сократился всего до одного очка.
«Галатасарай» трижды обыграл соперника в пяти предыдущих очных встречах. Прошлая игра с участием команд завершилась со счетом 2:1 в пользу «Галатасарая». Какой из команд сегодня улыбнется удача?
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз»
03:00 (в ночь на вторник). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В Филадельфии состоится матч регулярного сезона НХЛ между местными «летчиками» и «пингвинами» из Питтсбурга. Оба клуба сейчас находятся в зоне плей-офф Восточной конференции. Между ними дистанция в два набранных очка. Поэтому предстоящая встреча имеет турнирное значение. А еще это битва поколений среди российских звезд НХЛ. Молодая звезда «летчиков» Матвей Мичков сразится с одним из легендарных ветеранов лиги Евгением Малкиным.
20-летний Матвей Мичков ярко проводит старт сезона, став одним из лидеров клуба. В его активе восемь заброшенных шайб и шесть голевых передач. Он третий в списке снайперов клуба. На счету Мичкова четыре заброшенных шайбы в пяти последних матчах сезона, включая дубль в ворота «Нью-Джерси Дэвилз».
Значимую роль в успехах «Питтсбурга» на старте сезона-2025/26 играет и 39-летний Евгений Малкин. На счету россиянина шесть заброшенных шайб и 18 голевых передач. По системе «гол+пас» он уступает только Кросби. Правда, Малкин не набирает очков уже на протяжении трех матчей регулярного чемпионата.
«Филадельфия» выиграла три из четырех последних матчей у «Питтсбурга». В том числе и домашнюю октябрьскую встречу текущего сезона НХЛ. Тогда «летчики» победили 3:2 Б по итогам встречи, а Матвей Мичков и Евгений Малкин реализовали послематчевые буллиты. Какая из команд одержит победу в предстоящем поединке?
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. «Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс»
03:30 (в ночь на вторник). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В ночь на 29 ноября «Бруклин» проиграл 15-й матч в сезоне. У «Нетс» больше всех очков набрал защитник Егор Демин — 23 очка, 9 подборов и 5 результативных передач. Таким образом, российский баскетболист установил новый личный рекорд результативности в НБА (ранее рекорд составлял 16 очков).
Впервые в текущем сезоне имя российского баскетболиста Егора Демина появилось в десятке лучших претендентов на звание «Новичок года» НБА. 19-летний разыгрывающий дебютировал на девятой строчке престижного рейтинга, в то время как первое место удерживает Кон Книппел из «Шарлотт Хорнетс». Таким образом, можно сказать, что предстоящий матч станет поединком двух молодых талантов — Демин против Книппела.
В прошлом сезонее «Бруклин» победил в трех из четырех матчей против «Шарлотт». А вот в новом сезоне более успешной оказалась команда из Северной Каролины, одержавшая уверенную победу на старте регулярки (136:117).