Мичков против Малкина в НХЛ и стамбульское дерби: что смотреть сегодня

«Галатасарай» удачно стартовал в сезоне, но в последнее время не может похвастаться успешной игрой. В трех последних матчах во всех турнирах красно-желтые дважды уступили — 0:1 «Коджаэлиспору» и 0:1 «Юниону» в Лиге чемпионов. Единственной удачней стала непростая победа над пребывающим в зоне вылета «Генчлербирлиги» (3:2). Таким образом отрыв «Галатасарая» от второго места сократился всего до одного очка.