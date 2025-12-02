Овечкин в НХЛ, топ-футбол в Испании: что смотреть сегодня

В Испании начинается 15-й тур Ла Лиги. Лидирующая в турнирной таблице «Барселона» принимает на домашнем стадионе мадридский «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне находятся на 4-м месте, но отставание от лидера составляет всего три очка. Матч команд всегда привлекают интерес болельщиков. Каталонский клуб славится своей атакой — 39 забитых мячей в 14 матчах, больше всех в чемпионате. «Атлетико» же, наоборот, имеет самую крепкую оборону в Испании. Какая из команд выйдет победителем в противостоянии лучшей атаки и лучшей защиты?