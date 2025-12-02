Овечкин в НХЛ, топ-футбол в Испании: что смотреть сегодня

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург)
18:45. Где смотреть: «Матч ТВ».
«Локомотив» и СКА сыграют на льду «Арены-2000» в Ярославле. Команда Боба Хартли утратила былую форму и потеряла лидерство в таблице конференции. Ярославцы впервые столкнулись с голевой засухой, два матча подряд не сумев поразить ворота соперников. В частности, «Локомотив» потерпел сухие поражения от прямых конкурентов (0:2 с «Северсталью» и 0:1 — с московским «Динамо»). Для команды из Санкт-Петербурга осенняя часть чемпионата выдалась непростой. Подопечные Игоря Ларионова находятся лишь на 9-й строчке таблицы Западной конференции.
Действующий чемпион считается фаворитом предстоящего поединка, несмотря на наметившийся игровой кризис. Сможет ли СКА навязать борьбу в выездной игре с фаворитом?
Футбол. Чемпионат Испании. 15-й тур. «Барселона» — «Атлетико»
22:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
В Испании начинается 15-й тур Ла Лиги. Лидирующая в турнирной таблице «Барселона» принимает на домашнем стадионе мадридский «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне находятся на 4-м месте, но отставание от лидера составляет всего три очка. Матч команд всегда привлекают интерес болельщиков. Каталонский клуб славится своей атакой — 39 забитых мячей в 14 матчах, больше всех в чемпионате. «Атлетико» же, наоборот, имеет самую крепкую оборону в Испании. Какая из команд выйдет победителем в противостоянии лучшей атаки и лучшей защиты?
В прошлом сезоне команды встречались между собой четыре раза. Первый матч в Ла Лиге завершился победой «Атлетико» со счетом 2:1, после чего «Барселона» взяла реванш — 4:2. В полуфинале Кубка Испании сильнее оказались каталонцы (4:4, 1:0).
Футбол. Английская Премьер-лига. 14-й тур. «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
23:15. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В очередном туре АПЛ встретятся 12-я и 13-я команды турнирной таблицы. Несмотря на занимаемые места, обе команды способны демонстрировать яркий, атакующий футбол, правда, увы, не на стабильной основе. Лондонцы с 13 сентября одержали всего две победы в девяти турах, а в последних четырех встречах потерпели три поражения.
«Ньюкасл» чередует победы и поражения. После неубедительного выступления с «Брентфордом» (1:3) «сороки» провели классный матч с «Манчестер Сити». Дома команда под руководством Эдди Хау оказалась сильнее неудобного соперника 2:1. Дубль на счету Барнса. Затем неожиданно уступили «Марселю» в Лиге чемпионов, но в последнем туре АПЛ разгромили «Эвертон» в Ливерпуле. «Ньюкасл» считается фаворитом матча с «Тоттенхэмом». Но, возможно, лондонцам удастся увезти победу из Северной Англии, а «сороки» продолжат чередовать удачные матчи с поражениями.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз»
06:30 (в ночь на среду). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Александр Овечкин набирал очки в четвертом матче подряд. Капитан «Вашингтона» отдал передачу и забил в последнем матче против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 68-й в пустые ворота за карьеру — новый рекорд лиги. В текущем сезоне на счету россиянина 12 голов и 14 передач. В регулярных чемпионатах НХЛ он забросил уже 909 шайб — это тоже рекорд НХЛ. Удастся ли Овечкину в предстоящем матче с «королями» вновь обновить рекорд лиги.
«Лос-Анджелес» набирает очки в пяти играх кряду. Калифорнийский коллектив замыкает пятерку сильнейших в Западной конференции. Смогут ли «Кингз» набрать очки и во встрече с командой Александра Овечкина?