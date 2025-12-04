Ричмонд
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти в лидеры Востока

«Вашингтон» на выезде разгромил «Сан-Хосе» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублями отметились Александр Овечкин (9', 23') и Райан Леонард (14', 42'), еще по одной шайбе забросили Сонни Милано (11'), Брэндон Дюхэйм (18') и Дилан Строум (40'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Павола Регенды (53').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 13-ю и 14-ю шайбы в этом сезоне. Теперь на счету 40-летнего россиянина 911 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 988 — с учетом плей‑офф. От рекордного показателя Гретцки (1016) Овечкин отстает на 28 шайб. До конца регулярки «Вашингтону» осталось провести еще 54 игры.

Всего на счету Овечкина 28 сыгранных матчей, в которых он набрал 29 (14+15) очков. Он является вторым лучшим бомбардиром «Вашингтона» после Тома Уилсона, на счету которого 30 (16+14) результативных баллов.

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего белоруса 28 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 18 (8+10) очков.

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. На счету 34-летнего россиянина 27 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 15 (0+15) очков.

«Вашингтон» одержал девять побед в десяти последних матчах и вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, сместив оттуда «Каролину». В субботу, 6 декабря, «столичные» на выезде сыграют против «Анахайма».

«Сан-Хосе» занимает восьмое место в турнирной таблице Запада. В тот же день «акулы» на выезде сыграют против «Далласа».

Сан-Хосе
1:7
0:4, 0:2, 1:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
4.12.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
SAP Center
Главные тренеры
Райан Варсофски
Спенсер Карбери
Вратари
Ярослав Аскаров
(00:00-17:07)
Чарли Линдгрен
Алекс Неделькович
(c 17:07)
1-й период
05:00
Энтони Бовилье
08:25
Александр Овечкин
(Мэтт Рой)
10:05
Сонни Милано
(Деклэйн Чисхольм, Тревор ван Римсдайк)
10:05
Командный штраф
13:35
Райан Леонард
(Тревор ван Римсдайк, Брендон Духайм)
15:48
Энтони Бовилье
17:07
Брендон Духайм
(Алексей Протас)
2-й период
20:59
Марио Ферраро
22:41
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран, Райан Леонард)
39:34
Дилан Строум
(Райан Леонард, Мэтт Рой)
3-й период
41:03
Райан Леонард
(Мэтт Рой, Чарли Линдгрен)
44:05
Ник Дауд
51:36
Сонни Милано
52:58
Павол Регенда
(Адам Годетт, Дмитрий Орлов)
52:58
Командный штраф
Статистика
Сан-Хосе
Вашингтон
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
