Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.20
П2
2.31
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.00
П2
1.81
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.40
П2
7.81
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Вашингтон
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
3
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Даллас
3
П1
X
П2

«Монреаль» провел церемонию чествования российского хоккеиста

«Монреаль» перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2 Б) провёл церемонию чествования российского защитника Андрея Маркова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

46-летний россиянин вошел в символическую сборную лучших игроков команды первой четверти XXI века. Марков прибыл на церемонию в Монреаль вместе с женой и двумя детьми.

«Я был удивлен и счастлив. Сегодняшняя ситуация в мировой политике означает, что “Монреалю” нелегко организовать мероприятие в мою честь. Я по-настоящему ценю их желание сделать это.

Пять лет назад, когда я завершал карьеру, я сказал, что еще слишком рано оценивать мою карьеру. Но сейчас первое, что приходит на ум, — это то, что все эти годы в “Монреале” были лучшими в моей жизни. У меня осталось много приятных воспоминаний о тех годах, и я был счастлив, что провел всю свою карьеру в НХЛ за “Канадиенс”.

Каждый раз, выходя на лёд Bell Centre, я чувствовал себя особенным, это было невероятное чувство. Если мы побеждали, это было еще лучше. “Мы не выиграли Кубок Стэнли, но все эти игры в Монреале были особенными и навсегда останутся в моей памяти”, — сказал Марков.

Андрей Марков выступал за «Монреаль» с 2000 по 2017 год. Он провел за «хабов» в общей сложности 1079 матчей, в которых набрал 604 (124+480) очков. В 2008 и 2009 годах Марков принимал участие в Матче всех звезд НХЛ.

Монреаль
3:2
0:1, 2:1, 0:0, 0:0
Б
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
4.12.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Скотт Арниел
Вратари
Якуб Добеш
Эрик Комри
1-й период
15:00
Арбер Джекай
15:00
Адам Лаури
18:35
Марк Шайфли
(Кайл Коннор, Дилан Демело)
2-й период
29:31
Тэннер Пирсон
29:59
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
31:53
Кайл Коннор
(Габриэль Виларди, Марк Шайфли)
34:03
Оливер Капанен
(Иван Демидов, Александр Тексье)
3-й период
42:34
Иван Демидов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Коул Кофилд
(Монреаль)
Статистика
Монреаль
Виннипег
Штрафное время
7
7
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит