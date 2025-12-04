«Монреаль» провел церемонию чествования российского хоккеиста

«Я был удивлен и счастлив. Сегодняшняя ситуация в мировой политике означает, что “Монреалю” нелегко организовать мероприятие в мою честь. Я по-настоящему ценю их желание сделать это.



Пять лет назад, когда я завершал карьеру, я сказал, что еще слишком рано оценивать мою карьеру. Но сейчас первое, что приходит на ум, — это то, что все эти годы в “Монреале” были лучшими в моей жизни. У меня осталось много приятных воспоминаний о тех годах, и я был счастлив, что провел всю свою карьеру в НХЛ за “Канадиенс”.



Каждый раз, выходя на лёд Bell Centre, я чувствовал себя особенным, это было невероятное чувство. Если мы побеждали, это было еще лучше. “Мы не выиграли Кубок Стэнли, но все эти игры в Монреале были особенными и навсегда останутся в моей памяти”, — сказал Марков.