Кучеров вошел в топ-5 российских бомбардиров в истории НХЛ

У гостей дубль оформил Даррен Рэддиш (42', 49'), еще по одной шайбе забросили Брэйден Пойнт (3'), Понтус Хольмберг (7'), Никита Кучеров (18') и Шарль-Эдуар Д'Астус (23'). У хозяев единственный гол на счету Оливера Капанена (40').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 13-ю шайбу в сезоне. Также 32-летний россиянин поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Кучерова 27 сыгранных матчей, в которых он набрал 36 (13+23) очков. Он продолжает возглавлять список лучших бомбардиров команды.
Кучеров достиг отметки в 1030 (370+661) набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на единоличное пятое место по этому показателю среди россиян, обойдя Алексея Ковалева (1029). Уже в ближайших матчах Кучеров может выйти на четвертое место, превзойдя результат Александра Могильного (1032).
Самые результативные российские игроки в регулярных чемпионатах НХЛ:
- Александр Овечкин (2005-н.в.) — 1652 (911+741) очка в 1521 матче
- Евгений Малкин (2006-н.в.) — 1375 (522+853) очков в 1239 матчах
- Сергей Федоров (1990−2009) — 1179 (483+696) очков в 1248 матчах
- Александр Могильный (1989−2006) — 1032 (370+660) очка в 990 матчах
- Никита Кучеров (2013-н.в.) — 1030 (370+660) очков в 830 матчах
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 20-летнего россиянина 29 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 23 (6+17) очка.
«Тампа» прервала серию из четырех поражений подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 12 декабря, «молнии» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».
«Монреаль» располагается на 11-й строчке на Востоке. В тот же день «хабы» на выезде сыграют против «Питтсбурга».
Мартен Сан-Луи
Джон Купер
Якуб Добеш
(00:00-20:00)
Йонас Йоханссон
Самуэль Монтембо
(c 20:00)
02:27
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Оливер Бьоркстранд)
03:56
Брендан Галлахер
03:56
Понтус Хольмберг
03:56
Максвелл Крозье
06:03
Понтус Хольмберг
17:12
Никита Кучеров
(Максвелл Крозье)
20:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
22:43
Шарль-Эдуард Д'Астус
(Никита Кучеров)
24:44
Никита Кучеров
32:33
Арбер Джекай
38:10
Шарль-Эдуард Д'Астус
39:06
Оливер Капанен
(Ник Сузуки, Иван Демидов)
41:22
Даррен Раддиш
(Энтони Чирелли)
45:54
Захари Болдюк
48:37
Арбер Джекай
48:41
Даррен Раддиш
(Брэйден Пойнт)
55:16
Джош Андерсон
55:16
Скотт Сабурин
59:03
Джаред Дэвидсон
59:03
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит