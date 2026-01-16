Ричмонд
Голевой пас Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Вашингтон» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

У гостей заброшенными шайбами отметились Зак Остапчук (34'), Коллин Граф (35') и Павол Регенда (37'). У хозяев отличились Дилан Строум (31') и Райан Леонард (50').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в первой шайбе своей команды и записал себе в актив результативную передачу. 40-летний россиянин нанес бросок в большинстве мимо ворот, после чего шайба от борта отскочила к Строуму, который переправил ее в ворота.

Всего Овечкин провел на льду 21 минуту 21 секунду, отметившись тремя бросками в створ ворот и одной потерей при отрицательном показателе полезности — «-1». Он не забил в двух матчах подряд после голевой серии из четырех игр.

Всего в этом сезоне на его счету 48 сыгранных матчей, в которых он набрал 41 (20+21) очка. На данный момент он отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф на 22 шайбы. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 36 игр.

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов принял участие в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина 46 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 23 (1+22) очка.

«Сан-Хосе» выиграл семь из девяти последних матчей и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 17 января, «акулы» на выезде сыграют против «Детройта».

«Вашингтон» потерпел третье поражение в пяти последних матчах и опустился на десятое место на Востоке. В воскресенье, 18 января, «столичные» сыграют дома с действующим обладателем Кубка Стэнли — «Флоридой».

Вашингтон
2:3
0:0, 1:3, 1:0
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
16.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Райан Варсофски
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-57:01)
Алекс Неделькович
1-й период
16:14
Джон Карлсон
2-й период
20:56
Джон Карлсон
29:46
Винсан Иорио
30:58
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Джейкоб Чикран)
33:27
Зак Остапчук
(Дмитрий Орлов, Вильям Эклунд)
34:53
Коллин Граф
(Павол Регенда)
36:13
Павол Регенда
(Маклин Селебрини, Коллин Граф)
39:49
Тайлер Тоффоли
3-й период
49:11
Райан Леонард
(Джон Карлсон, Мартин Фехервари)
49:56
Джейкоб Чикран
Статистика
Вашингтон
Сан-Хосе
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
