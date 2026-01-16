Чинахов и Мичков обменялись голами в «Битве за Пенсильванию»

У хозяев отличились Джастин Бразо (3'), Брайан Раст (13'), Егор Чинахов (22'), Ноэль Аччари (39'), Сидни Кросби (44') и Коннор Девар (45'). У гостей забивали Родриго Аболс (33'), Ник Силер (51') и Матвей Мичков (58').
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил шестую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего россиянина 37 сыгранных матчей, в которых он набрал 10 (6+4) очков.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в третьей и пятой шайбах своей команды, записав себе в актив две результативные передачи. Всего на счету 39-летнего россиянина 31 сыгранный матч в этом сезоне, в котором он набрал 34 (10+24) очка.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 10-ю шайбу в этом сезоне, прервав тем самым свою безголовую серию из девяти игр. Всего на счету 21-летнего россиянина 45 сыгранных матчей, в которых он набрал 24 (10+14) очка.
Матчи между «Питтсбургом» и «Филадельфией» носят статус дерби, поскольку обе команды представляют один штат. «Битва за Пенсильванию» является одним из самых принципиальных и исторически насыщенных противостояний в НХЛ. «Питтсбург» выиграл оба матча против «Филадельфии» в этом сезоне.
«Питтсбург» прервал серию из трех поражений и вернулся в зону плей-офф, поднявшись на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 18 января, «пингвины» дома сыграют против «Коламбуса».
«Филадельфия» проиграла пятый матч подряд и опустилась на 11-е место на Востоке. В субботу, 17 января, «летчики» дома сыграют против «Рейнджерс».
Дэн Мьюз
Рик Токкет
Стюарт Скиннер
Самуэль Эрссон
(00:00-06:32)
Самуэль Эрссон
(06:43-22:17)
Алексей Колосов
(c 22:17)
00:23
Кэмерон Йорк
02:16
Джастин Бразо
(Энтони Манта, Бенджамин Киндел)
03:53
Трэвис Санхейм
06:43
Блэйк Лизотт
12:11
Гарнет Хэтэуэй
12:25
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Крис Летанг)
17:34
Командный штраф
21:16
Егор Чинахов
(Томас Новак, Евгений Малкин)
22:17
Родриго Аболс
(Кэмерон Йорк, Карл Грундстрем)
38:29
Блэйк Лизотт
(Ноэль Аччиари)
41:32
Блэйк Лизотт
41:32
Матвей Мичков
41:32
Матвей Мичков
43:10
Сидни Кросби
(Евгений Малкин, Рикард Ракелль)
44:27
Коннор Девар
(Томас Новак)
50:54
Ник Силер
(Денвер Барки, Ноа Джулсен)
51:40
Крис Летанг
54:00
Томас Новак
57:25
Матвей Мичков
(Шон Кутюрье, Денвер Барки)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит