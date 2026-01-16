Ричмонд
Чинахов и Мичков обменялись голами в «Битве за Пенсильванию»

«Питтсбург» дома обыграл «Филадельфию» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев отличились Джастин Бразо (3'), Брайан Раст (13'), Егор Чинахов (22'), Ноэль Аччари (39'), Сидни Кросби (44') и Коннор Девар (45'). У гостей забивали Родриго Аболс (33'), Ник Силер (51') и Матвей Мичков (58').

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил шестую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего россиянина 37 сыгранных матчей, в которых он набрал 10 (6+4) очков.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в третьей и пятой шайбах своей команды, записав себе в актив две результативные передачи. Всего на счету 39-летнего россиянина 31 сыгранный матч в этом сезоне, в котором он набрал 34 (10+24) очка.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 10-ю шайбу в этом сезоне, прервав тем самым свою безголовую серию из девяти игр. Всего на счету 21-летнего россиянина 45 сыгранных матчей, в которых он набрал 24 (10+14) очка.

Матчи между «Питтсбургом» и «Филадельфией» носят статус дерби, поскольку обе команды представляют один штат. «Битва за Пенсильванию» является одним из самых принципиальных и исторически насыщенных противостояний в НХЛ. «Питтсбург» выиграл оба матча против «Филадельфии» в этом сезоне.

«Питтсбург» прервал серию из трех поражений и вернулся в зону плей-офф, поднявшись на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 18 января, «пингвины» дома сыграют против «Коламбуса».

«Филадельфия» проиграла пятый матч подряд и опустилась на 11-е место на Востоке. В субботу, 17 января, «летчики» дома сыграют против «Рейнджерс».

Питтсбург
6:3
2:0, 2:1, 2:2
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
16.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 17963 зрителя
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Рик Токкет
Вратари
Стюарт Скиннер
Самуэль Эрссон
(00:00-06:32)
Самуэль Эрссон
(06:43-22:17)
Алексей Колосов
(c 22:17)
1-й период
00:23
Кэмерон Йорк
02:16
Джастин Бразо
(Энтони Манта, Бенджамин Киндел)
03:53
Трэвис Санхейм
06:43
Блэйк Лизотт
12:11
Гарнет Хэтэуэй
12:25
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Крис Летанг)
17:34
Командный штраф
2-й период
21:16
Егор Чинахов
(Томас Новак, Евгений Малкин)
22:17
Родриго Аболс
(Кэмерон Йорк, Карл Грундстрем)
38:29
Блэйк Лизотт
(Ноэль Аччиари)
3-й период
41:32
Блэйк Лизотт
41:32
Матвей Мичков
41:32
Матвей Мичков
43:10
Сидни Кросби
(Евгений Малкин, Рикард Ракелль)
44:27
Коннор Девар
(Томас Новак)
50:54
Ник Силер
(Денвер Барки, Ноа Джулсен)
51:40
Крис Летанг
54:00
Томас Новак
57:25
Матвей Мичков
(Шон Кутюрье, Денвер Барки)
Статистика
Питтсбург
Филадельфия
Штрафное время
13
13
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
3
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
