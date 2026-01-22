«Вашингтон» проиграл худшему клубу НХЛ. Овечкин вновь не забил

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брок Бесер (14'), Эвандер Кейн (19'), Дрю О'Коннор (29') и Филип Гронек (32'). У гостей дубль оформил Дилан Строум (9', 57'), еще один гол на счету Джастина Сурдифа (10').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 40-летний россиянин провел на льду
22 минуты 42 секунды, отметившись двумя бросками в створ ворот и двумя потерями шайбы при нулевом показателе полезности. Текущая безголевая серия Овечкина насчитывает пять матчей.
Всего в этом сезоне на счету Овечкина 51 сыгранный матч, в котором он набрал 43 (20+23) очка. На данный момент он отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф на 22 шайбы. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 31 игру.
«Вашингтон» проиграл четвертую игру к ряду и откатился на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 24 января, «столичные» на выезде сыграют против «Калгари».
«Ванкувер» прервал серию из 11 поражений подряд и продолжает занимать последнее, 32-е место в сводной таблице регулярного чемпионата НХЛ. В тот же день «касатки» дома сыграют против «Нью-Джерси».
