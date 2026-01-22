«Вашингтон» проиграл худшему клубу НХЛ. Овечкин вновь не забил

Всего в этом сезоне на счету Овечкина 51 сыгранный матч, в котором он набрал 43 (20+23) очка. На данный момент он отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф на 22 шайбы. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 31 игру.