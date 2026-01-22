Ричмонд
«Вашингтон» проиграл худшему клубу НХЛ. Овечкин вновь не забил

«Ванкувер» дома обыграл «Вашингтон» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брок Бесер (14'), Эвандер Кейн (19'), Дрю О'Коннор (29') и Филип Гронек (32'). У гостей дубль оформил Дилан Строум (9', 57'), еще один гол на счету Джастина Сурдифа (10').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 40-летний россиянин провел на льду
22 минуты 42 секунды, отметившись двумя бросками в створ ворот и двумя потерями шайбы при нулевом показателе полезности. Текущая безголевая серия Овечкина насчитывает пять матчей.

Всего в этом сезоне на счету Овечкина 51 сыгранный матч, в котором он набрал 43 (20+23) очка. На данный момент он отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф на 22 шайбы. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 31 игру.

«Вашингтон» проиграл четвертую игру к ряду и откатился на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 24 января, «столичные» на выезде сыграют против «Калгари».

«Ванкувер» прервал серию из 11 поражений подряд и продолжает занимать последнее, 32-е место в сводной таблице регулярного чемпионата НХЛ. В тот же день «касатки» дома сыграют против «Нью-Джерси».

Ванкувер
4:3
2:2, 2:0, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
22.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18556 зрителей
Главные тренеры
Адам Фут
Спенсер Карбери
Вратари
Кевин Ланкинен
Логан Томпсон
(00:00-55:59)
Логан Томпсон
(56:37-58:09)
1-й период
07:11
Макс Сассон
08:02
Маркус Петтерссон
08:25
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Том Уилсон)
09:43
Джастин Сурдиф
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
13:32
Брок Босер
(Давид Кампф)
15:53
Линус Карлссон
18:22
Эвандер Кейн
(Джейк Дебраск)
2-й период
23:33
Джон Карлсон
24:19
Коннор Макмайкл
28:58
Дрю О`Коннор
(Давид Кампф, Брок Босер)
31:02
Эвандер Кейн
31:02
Райан Леонард
31:43
Филип Гронек
(Джейк Дебраск, Том Вилландер)
35:12
Райан Леонард
3-й период
47:03
Нильс Хегландер
47:03
Мэтт Рой
56:37
Дилан Строум
(Джастин Сурдиф, Джон Карлсон)
Статистика
Ванкувер
Вашингтон
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
