Тренер «Вашингтона»: наш сезон висит на волоске

После Нового года «Вашингтон» проиграла 8 из 11 матчей и выпала из зоны плей-офф на Востоке. Минувшей ночью «столичные» уступили на выезде «Ванкуверу» (3:4) — худшей команде регулярного чемпионата, которая до этого проиграла 11 матчей подряд.
«Наш сезон висит на волоске. Нам придется собраться с силами, отдать все, что у нас есть, и играть так, как будто мы участвуем в плей-офф Кубка Стэнли. Я ненавижу использовать этот прием в регулярном сезоне, никогда не стоит раздувать эту тему в январе, но мы очень, очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной яме, если в ближайшее время не добьемся результатов», — сказал Карбери.
«Вашингтон» занимает на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. В субботу, 24 января, «столичные» на выезде сыграют против «Калгари».
Адам Фут
Спенсер Карбери
Кевин Ланкинен
Логан Томпсон
(00:00-55:59)
Логан Томпсон
(56:37-58:09)
07:11
Макс Сассон
08:02
Маркус Петтерссон
08:25
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Том Уилсон)
09:43
Джастин Сурдиф
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
13:32
Брок Босер
(Давид Кампф)
15:53
Линус Карлссон
18:22
Эвандер Кейн
(Джейк Дебраск)
23:33
Джон Карлсон
24:19
Коннор Макмайкл
28:58
Дрю О`Коннор
(Давид Кампф, Брок Босер)
31:02
Эвандер Кейн
31:02
Райан Леонард
31:43
Филип Гронек
(Джейк Дебраск, Том Вилландер)
35:12
Райан Леонард
47:03
Нильс Хегландер
47:03
Мэтт Рой
56:37
Дилан Строум
(Джастин Сурдиф, Джон Карлсон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит