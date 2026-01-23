Ричмонд
Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Детройтом»

«Миннесота» дома обыграла «Детройт» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время дубль оформил Матс Цуккарелло (41', 47'), еще одну шайбу забросил Кирилл Капризов (18'). У гостей дубль на счету Лукаса Рэймонда (5', 37'), еще один гол забил Джеймс ван Римсдайк (46'). Победу «Миннесоте» принес точный бросок Капризова на 45-й секунде овертайма.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан третьей звездой матча. 28-летний россиянин забросил 26-ю и 27-ю шайбы в этом сезоне, а также принял участие в третьей шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу.

Всего на счету Капризова после 52 сыгранных матчей 62 (27+35) набранных очков. Он поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров и на четвертое — в списке лучших снайперов сезона.

«Миннесота» выиграла три из четырех последних матчей и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 25 января, «дикари» дома сыграют против «Флориды».

Другие матчи игрового дня:

«Нэшвилл» дома обыграл «Оттаву» (5:3). Защитник «Оттавы» Артем Зуб поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Флорида» на выезде победила «Виннипег» (2:1 Б). Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 17 из 18 бросков по своим воротам, а также парировал оба броска в серии буллитов, одержав седьмую победу в сезоне.

Миннесота
4:3
1:1, 0:1, 2:1
ОТ
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
23.01.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 18067 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Тодд Маклеллан
Вратари
Филип Густавссон
Кэм Тэлбот
1-й период
04:01
Маркус Фолиньо
04:39
Лукас Раймонд
(Дилан Ларкин, Мориц Зайдер)
16:26
Тревис Хэмоник
17:19
Кирилл Капризов
(Куинн Хьюз, Матс Зуккарелло)
2-й период
21:41
Джей Ти Комфер
30:39
Джейкоб Бернард-Доккер
36:22
Лукас Раймонд
(Марко Каспер)
3-й период
40:37
Матс Зуккарелло
(Куинн Хьюз, Брок Фэйбер)
45:36
Джеймс ван Римсдайк
(Тревис Хэмоник, Эммит Финни)
46:11
Матс Зуккарелло
(Кирилл Капризов, Райан Хартман)
46:33
Юэль Эрикссон Эк
50:52
Тревис Хэмоник
Овертайм
60:45
Кирилл Капризов
(Куинн Хьюз)
Статистика
Миннесота
Детройт
Штрафное время
4
8
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
