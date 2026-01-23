Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Детройтом»

У хозяев в основное время дубль оформил Матс Цуккарелло (41', 47'), еще одну шайбу забросил Кирилл Капризов (18'). У гостей дубль на счету Лукаса Рэймонда (5', 37'), еще один гол забил Джеймс ван Римсдайк (46'). Победу «Миннесоте» принес точный бросок Капризова на 45-й секунде овертайма.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан третьей звездой матча. 28-летний россиянин забросил 26-ю и 27-ю шайбы в этом сезоне, а также принял участие в третьей шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу.
Всего на счету Капризова после 52 сыгранных матчей 62 (27+35) набранных очков. Он поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров и на четвертое — в списке лучших снайперов сезона.
«Миннесота» выиграла три из четырех последних матчей и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 25 января, «дикари» дома сыграют против «Флориды».
Другие матчи игрового дня:
«Нэшвилл» дома обыграл «Оттаву» (5:3). Защитник «Оттавы» Артем Зуб поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Флорида» на выезде победила «Виннипег» (2:1 Б). Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 17 из 18 бросков по своим воротам, а также парировал оба броска в серии буллитов, одержав седьмую победу в сезоне.
Джон Хайнс
Тодд Маклеллан
Филип Густавссон
Кэм Тэлбот
04:01
Маркус Фолиньо
04:39
Лукас Раймонд
(Дилан Ларкин, Мориц Зайдер)
16:26
Тревис Хэмоник
17:19
Кирилл Капризов
(Куинн Хьюз, Матс Зуккарелло)
21:41
Джей Ти Комфер
30:39
Джейкоб Бернард-Доккер
36:22
Лукас Раймонд
(Марко Каспер)
40:37
Матс Зуккарелло
(Куинн Хьюз, Брок Фэйбер)
45:36
Джеймс ван Римсдайк
(Тревис Хэмоник, Эммит Финни)
46:11
Матс Зуккарелло
(Кирилл Капризов, Райан Хартман)
46:33
Юэль Эрикссон Эк
50:52
Тревис Хэмоник
60:45
Кирилл Капризов
(Куинн Хьюз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит