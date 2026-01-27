Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» победить «Бостон»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина после 52 сыгранных матчей 57 (19+38) набранных очков. Он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне и занимает 17-е место в списке самых результативных игроков сезона.