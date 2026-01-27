Ричмонд
Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» победить «Бостон»

«Рейнджерс» дома обыграли «Бостон» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время матча заброшенными шайбами отметились Уилл Кайлли (10'), Джей Ти Миллер (13') и Уильям Борген (54'). У гостей дубль оформил Элиас Линдхольм (13', 24'), еще одну шайбу забросил Морган Гики (29'). Победу «Рейнджерс» за 67 секунд до конца овертайма принес точный бросок Мэттью Робертсона.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина после 52 сыгранных матчей 57 (19+38) набранных очков. Он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне и занимает 17-е место в списке самых результативных игроков сезона.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» отказались от продления контракта с Панариным и ищут варианты для его обмена.

«Рейнджерс» прервали серию из трех поражений и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 29 января, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Айлендерс».

Рейнджерс
4:3
2:1, 0:2, 1:0
ОТ
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
27.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17469 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Марко Штурм
Вратари
Джонатан Куик
(00:00-32:44)
Йоонас Корписало
(00:00-29:48)
Джонатан Куик
(32:48-63:53)
Йоонас Корписало
(30:12-63:53)
1-й период
09:45
Уилл Куилль
(Урхо Вааканайнен, Ноа Лаба)
12:09
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк)
12:35
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Гейб Перро)
2-й период
23:18
Элиас Линдхольм
(Чарли Макэвой, Давид Пастрняк)
24:50
Хенри Йокихарью
26:13
Чарли Макэвой
28:52
Морган Гики
(Мейсон Лорей, Давид Пастрняк)
30:12
Мэтт Ремпе
32:48
Таннер Жанно
3-й период
47:48
Чарли Макэвой
53:43
Уильям Борген
(Артемий Панарин, Алексис Лафренье)
Овертайм
63:53
Мэттью Робертсон
(Джонатан Куик)
Статистика
Рейнджерс
Бостон
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит