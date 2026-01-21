Пошли за Хлебушком: почему Панарин уходит из «Рейнджерс»

Один из сильнейших российских легионеров в НХЛ — Артемий Панарин — может сменить клуб уже в этом году. За много лет он стал лидером «Нью-Йорк Рейнджерс», но менеджеры команды затеяли перестройку и не собираются продлевать контракт с нападающим, что вызвало жесткую критику у болельщиков и в североамериканских медиа. Рассказываем о вариантах продолжения карьеры Панарина, а также об успехах других россиян в лиге.
Не перестройка, а перезагрузка
Уже второй год «Рейнджерс» испытывают трудности в игровом и селекционном плане. Из главной претендентки на Кубок, которая дважды за три года выходила в финал конференции, побеждала в регулярном чемпионате, команда превратилась в середняка, борющегося за место в плей-офф. Ньюйоркцам не помогла смена тренера, коллектив плохо играет дома — и все проблемы привели к тому, что «синерубашечники» упали на последнюю строчку Востока.
Ожидания перед столетием франшизы были совсем другими. «Рейнджерс» серьезно готовился к большому юбилею, но уже на старте сезона с треском провалился и побил большое количество клубных антирекордов.
Крис Друри на волне серьезного шквала хейта от болельщиков заявил, что клуб реально оценивает сложившееся положение. Генменеджер еще год назад запустил процесс расставания с лидерами, а теперь пообещал продолжить обновление состава «Рейнджерс», но не уходить в перестройку.
— Учитывая нашу позицию в турнирной таблице и травмы ключевых игроков в этом сезоне, мы должны быть честны и реально оценивать ситуацию. Мы не собираемся стоять на месте — изменения дадут нам возможность поступить разумно и использовать возможности по перезагрузке команды. Это не перестройка. Это перезагрузка вокруг нашего костяка и проспектов. Мы нацелены на хоккеистов, которые обладают упорством, мастерством, скоростью и победным опытом, фокусируемся на привлечении молодых игроков, драфт-пиках и месте под потолком зарплат, чтобы гибко двигаться вперед. Это может означать прощание с хоккеистами, которые дарили великолепные моменты нам и нашим болельщикам на протяжении многих лет. Эти игроки представляли «Рейнджерс» с гордостью и высоким уровнем, они навсегда останутся частью нашей семьи, — заявил Друри.
После этого сообщения авторитетный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман из Sportsnet сообщил, что «Рейнджерс» не будет продлевать контракт с Артемием Панариным.
Куда податься
Такими действиями руководство показало, что в этом сезоне ловить нечего, поэтому команда попытается сосредоточиться на развитии талантливых проспектов и укомплектовании состава на будущее. Крису Друри очень важно выручить хоть что-то за Панарина. У Артемия в контракте есть пункт о полном запрете на обмен без его согласия, и он вполне спокойно вместе со своим агентом может начать поиск нового клуба в обход «Рейнджерс» — с опцией сразу договориться о продлении соглашения.
До дедлайна в НХЛ остается еще полтора месяца, поэтому у Друри есть много времени для того, чтобы попытаться найти новый клуб для российского форварда. Понятно, что Артемий хочет выступать в команде, которая будет претендовать на победу в Кубке Стэнли, но вариантов для продолжения карьеры, которые действительно могут срастись, совсем немного.
Из реально возможных команд, которые могут вместить контракт Панарина, с учетом того, что «Рейнджерс» удержат 50% зарплаты игрока, есть «Каролина», «Детройт», «Эдмонтон» и «Вашингтон». Главным претендентом в борьбе за Хлебушка считают «Ред Уингз», который пытается усилиться крайним нападающим. Сейчас команду из города моторов сложно назвать серьезным претендентом на Кубок Стэнли, но Панарин вместе со своим старым другом Патриком Кейном могут реанимировать команду и составить серьезную конкуренцию.
Драка Бобровского
Игровой день в НХЛ ночью 20 января получился довольно насыщенным, но никто не ожидал, что главным событием станет драка вратарей, в которой примет участие Сергей Бобровский.
В этом сезоне российский голкипер выступает не на своем уровне. Его процент отраженных бросков не достигает 90%. «Флорида» находится вне зоны плей-офф, а в недавнем матче и вовсе разгромно уступила «Каролине» со счетом 1:9. Похоже, что в последней игре с «Сан-Хосе» нервная система Боба не выдержала, и он решил подраться с вратарем «Акул» Алексом Недельковичем. Сергей не стерпел атаку на своих партнеров, пробежал через всю площадку и заступился за одноклубников. Вышло очень эпично, а после драки публика встретила россиянина овациями.
Русское звено «Миннесоты»
Одной из главных сенсаций этого сезона можно назвать «Миннесоту». Перед стартом сезона многие ожидали, что клуб будет бороться за плей-офф, но уже сейчас «дикари» идут на втором месте на Западе, а ключевую роль играют россияне. К этому привело появление русского звена. Джон Хайнс сумел правильно встроить Данилу Юрова в тройку к Якову Тренину и Владимиру Тарасенко. «Русский танк» в последние сезоны сменил несколько команд, но стабильность обрел именно в «Миннесоте».
В матче с «Торонто» Владимир провел потрясающий матч и мог оформить хет-трик. Однако Тарасенко отказался от этого ради партнера — Маркуса Фолиньо, который также к тому моменту имел дубль в активе. В итоге именно американец оформил третью шайбу в игре, а россиянин заслужил респект и уважение от партнеров по команде.
Феерия Чернышова
Этим летом в НХЛ зашли много перспективных россиян, многие ожидали крутых матчей от Грицюка, Демидова, но никто не мог предположить, что серьезный прогресс покажет Игорь Чернышов, который еще в прошлом сезоне играл в юниорской лиге Онтарио. Травмы лидеров «Шаркс» позволили россиянину получить вызов в основную команду, и он сполна пользуется шансом.
Если первое время Чернышов играл с главной звездой команды Маклином Селебрини и набирал очки довольно просто, то после возвращения Уила Смита его отправили в третье звено к Майклу Мисе и Паволу Регенде. Выглядел Игорь довольно неплохо, оформил две передачи и стал одной из главных звезд в игре с действующими чемпионами. Если он продолжит и дальше играть на таком уровне, то сможет вновь вернуться в топ-6 команды.
Автор: Федор Носов
Джим Хиллер
Майк Салливан
Антон Форсберг
Джонатан Куик
Дарси Кемпер
00:18
Адриан Кемпе
(Кори Перри, Бренд Кларк)
01:33
Мэттью Робертсон
08:18
Уилл Куилль
(Скотт Морроу, Ноа Лаба)
09:00
Кевин Фиала
16:36
Джей Ти Миллер
(Брэйден Шнайдер, Мика Зибанежад)
24:23
Тэйлор Уорд
(Джефф Малотт, Самуэль Хелениус)
28:22
Алекс Лафферье
28:47
Джоэль Эдмундсон
32:37
Андрей Кузьменко
(Кевин Фиала, Александр Тюркотт)
32:56
Брэйден Шнайдер
36:11
Брэйден Шнайдер
59:33
Джей Ти Миллер
(Владислав Гавриков, Винс Трочек)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит