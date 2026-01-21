Пошли за Хлебушком: почему Панарин уходит из «Рейнджерс»

— Учитывая нашу позицию в турнирной таблице и травмы ключевых игроков в этом сезоне, мы должны быть честны и реально оценивать ситуацию. Мы не собираемся стоять на месте — изменения дадут нам возможность поступить разумно и использовать возможности по перезагрузке команды. Это не перестройка. Это перезагрузка вокруг нашего костяка и проспектов. Мы нацелены на хоккеистов, которые обладают упорством, мастерством, скоростью и победным опытом, фокусируемся на привлечении молодых игроков, драфт-пиках и месте под потолком зарплат, чтобы гибко двигаться вперед. Это может означать прощание с хоккеистами, которые дарили великолепные моменты нам и нашим болельщикам на протяжении многих лет. Эти игроки представляли «Рейнджерс» с гордостью и высоким уровнем, они навсегда останутся частью нашей семьи, — заявил Друри.