Тренин и Капризов помогли «Миннесоте» совершить камбэк с 0:3

«Миннесота» дома обыграла «Чикаго» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Яков Тренин (33'), Йоэль Эрикссон Эк (44') и Джаред Сперджен (58'). У гостей забивали Теуво Терявяйнен (2'), Райан Донато (16') и Илья Михеев (26'). Победу «Миннесоте» в серии буллитов принес точный бросок Кирилла Капризова.

Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин забросил четвертую шайбу в сезоне, прервав свою безголовую серию из 12 матчей. Всего на счету 29-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 15 (4+11) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прервал свою результативную серию из пяти матчей с двумя или более набранными очками, но реализовал единственный буллит в послематчевой серии. Всего на счету 28-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 64 (28+36) набранных очка. Он является самым результативным игроком «Миннесоты» в этом сезоне и занимает седьмое место в гонке бомбардиров.

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил десятую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 31-летнего россиянина после 48 сыгранных матчей 19 (10+9) набранных очков.

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на девять очков. В пятницу, 30 января, «дикари» дома сыграют против «Калгари».

«Чикаго» проиграл третий матч кряду и занимает 12-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. В тот же день «ястребы» на выезде сыграют против «Питтсбурга».

Миннесота
4:3
0:2, 1:1, 2:0, 0:0
Б
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
28.01.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 18011 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Джефф Блэшилл
Вратари
Йеспер Валльстедт
(00:00-57:53)
Спенсер Найт
(00:00-65:00)
Йеспер Валльстедт
(57:58-65:00)
1-й период
01:19
Теуво Терявяйнен
(Коннор Бедард, Луи Кревье)
15:14
Райан Донато
16:01
Джейкоб Миддлтон
2-й период
25:54
Илья Михеев
(Алекс Власик, Джейсон Дикинсон)
32:33
Яков Тренин
(Дэмон Хант)
38:13
Джаред Сперджен
3-й период
43:57
Юэль Эрикссон Эк
(Маркус Юханссон, Куинн Хьюз)
45:06
Мэтт Грызлик
48:37
Данила Юров
54:11
Мэтт Болди
57:58
Джаред Сперджен
(Юэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди)
Овертайм
63:04
Мэтт Болди
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Кирилл Капризов
(Миннесота)
Статистика
Миннесота
Чикаго
Штрафное время
10
2
Игра в большинстве
1
5
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
