Тренин и Капризов помогли «Миннесоте» совершить камбэк с 0:3

У хозяев заброшенными шайбами отметились Яков Тренин (33'), Йоэль Эрикссон Эк (44') и Джаред Сперджен (58'). У гостей забивали Теуво Терявяйнен (2'), Райан Донато (16') и Илья Михеев (26'). Победу «Миннесоте» в серии буллитов принес точный бросок Кирилла Капризова.
Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин забросил четвертую шайбу в сезоне, прервав свою безголовую серию из 12 матчей. Всего на счету 29-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 15 (4+11) набранных очков.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прервал свою результативную серию из пяти матчей с двумя или более набранными очками, но реализовал единственный буллит в послематчевой серии. Всего на счету 28-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 64 (28+36) набранных очка. Он является самым результативным игроком «Миннесоты» в этом сезоне и занимает седьмое место в гонке бомбардиров.
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил десятую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 31-летнего россиянина после 48 сыгранных матчей 19 (10+9) набранных очков.
«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на девять очков. В пятницу, 30 января, «дикари» дома сыграют против «Калгари».
«Чикаго» проиграл третий матч кряду и занимает 12-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. В тот же день «ястребы» на выезде сыграют против «Питтсбурга».
Джон Хайнс
Джефф Блэшилл
Йеспер Валльстедт
(00:00-57:53)
Спенсер Найт
(00:00-65:00)
Йеспер Валльстедт
(57:58-65:00)
01:19
Теуво Терявяйнен
(Коннор Бедард, Луи Кревье)
15:14
Райан Донато
16:01
Джейкоб Миддлтон
25:54
Илья Михеев
(Алекс Власик, Джейсон Дикинсон)
32:33
Яков Тренин
(Дэмон Хант)
38:13
Джаред Сперджен
43:57
Юэль Эрикссон Эк
(Маркус Юханссон, Куинн Хьюз)
45:06
Мэтт Грызлик
48:37
Данила Юров
54:11
Мэтт Болди
57:58
Джаред Сперджен
(Юэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди)
63:04
Мэтт Болди
победный бросок: Кирилл Капризов
(Миннесота)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит