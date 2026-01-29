Бретт Халл поставил Гретцки выше любых рекордов Овечкина

— Меня часто спрашивают: «Смог бы Гретцки забивать так много в сегодняшней НХЛ?» Вы серьезно, народ? Овечкин до сих пор догонял бы его. Гретцки играл не в хоккей, он пытался перехитрить соперников. Он мог увезти всех на один край площадки, а потом резко изменить направление атаки, и игра перемещалась на другой фланг, где никого не было. Все ждали от него передачу в одну сторону, а он все делал иначе. Просто невероятно.



Уэйн рассказывал, что мог подобрать шайбу у своих ворот, посмотреть вперед, а затем катиться к другим воротам и отдавать передачи вслепую, даже не смотря по сторонам. Понимание игры у него было потрясающим.



Я как-то сказал Уэйну: «Прикинь, как бы ты играл, если бы у тебя была нормальная клюшка. Не этот брусок “два по четыре”. И он умудрялся ей забивать. Невероятно. Поэтому его и называют величайшим. И он останется им, сколько бы голов ни забил Овечкин. 2500 очков и 1600 пасов он точно не отдаст. У Уэйна больше ассистов, чем очков у любого другого игрока. Невероятно, — сказал Бретт Халл в подкасте Ice Guardians Podcast.