Бретт Халл поставил Гретцки выше любых рекордов Овечкина

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл назвал канадца Уэйна Гретцки величайшим хоккеистом в истории, несмотря на рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ранее 40-летний Александр Овечкин обновил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах (919) в матче с «Сиэтлом». У Гретцки 894 шайбы в регулярках. С учетом плей-офф на счету россиянина 996 заброшенных шайб — теперь от рекорда Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб.

— Меня часто спрашивают: «Смог бы Гретцки забивать так много в сегодняшней НХЛ?» Вы серьезно, народ? Овечкин до сих пор догонял бы его. Гретцки играл не в хоккей, он пытался перехитрить соперников. Он мог увезти всех на один край площадки, а потом резко изменить направление атаки, и игра перемещалась на другой фланг, где никого не было. Все ждали от него передачу в одну сторону, а он все делал иначе. Просто невероятно.

Уэйн рассказывал, что мог подобрать шайбу у своих ворот, посмотреть вперед, а затем катиться к другим воротам и отдавать передачи вслепую, даже не смотря по сторонам. Понимание игры у него было потрясающим.

Я как-то сказал Уэйну: «Прикинь, как бы ты играл, если бы у тебя была нормальная клюшка. Не этот брусок “два по четыре”. И он умудрялся ей забивать. Невероятно. Поэтому его и называют величайшим. И он останется им, сколько бы голов ни забил Овечкин. 2500 очков и 1600 пасов он точно не отдаст. У Уэйна больше ассистов, чем очков у любого другого игрока. Невероятно, — сказал Бретт Халл в подкасте Ice Guardians Podcast.

Уэйн Гретцки лидирует в лиге по количеству очков в регулярных чемпионата НХЛ. На его счету 2857 очков (894 гола + 1963 передачи) за 1487 матчей.


