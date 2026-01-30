Дубль и передача Свечникова помогли «Каролине» победить «Юту»

У хозяев по дублю оформили Андрей Свечников (4', 59') и Шейн Гостисбер (38', 59'), еще одну шайбу забросил Джордан Стаал (60'). У гостей дубль на счету Кайлера Ямамото (25', 29'), еще по одной шайбе оформили Джей-Джей Петерка (38') и Майкл Карконе (48').
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был признан второй звездой матча. 25-летний россиянин забросил 19-ю и 20-ю шайбы в этом сезоне, а также поучаствовал во второй шайбе своей команды, записав себе в актив результативную передачу. Всего на счету Свечников после 53 сыгранных матчей 46 (20+26) набранных очков.
«Каролина» выиграла пять из шести последних матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» на один балл. В субботу, 31 января, «ураганы» на выезде сыграют против «Вашингтона».
Другие матчи игрового дня:
«Монреаль» дома обыграл «Колорадо» (7:3). Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал во второй и седьмой шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами.
«Тампа» дома обыграла «Виннипег» (4:1). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил в пустые ворота, а также отметился результативной передачей. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» дома победили «Рейнджерс» (2:1). Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов и защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков записали на свой счет по результативной передачей. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 бросков из 21.
«Сент-Луис» дома обыграл «Флориду» (5:4). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич поучаствовал в первой и последней шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 26 бросков из 31.
«Эдмонтон» дома одержал волевую победу над «Сан-Хосе» (4:3 ОТ). Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 28 из 32 бросков по своим воротам.
«Ванкувер» дома победил Анахайм«(2:0). Белорусский вратарь “Ванкувера” Никита Толопило оформил первый шатаут в НХЛ, отразив все 33 броска по своим воротам.
«Даллас» на выезде обыграл «Вегас» (6:5 Б). Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 13-ю шайбу в сезоне, прервав свою безголовую серию из 17 матчей.