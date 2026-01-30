Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.80
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.34
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2

Дубль и передача Свечникова помогли «Каролине» победить «Юту»

«Каролина» дома обыграла «Юту» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев по дублю оформили Андрей Свечников (4', 59') и Шейн Гостисбер (38', 59'), еще одну шайбу забросил Джордан Стаал (60'). У гостей дубль на счету Кайлера Ямамото (25', 29'), еще по одной шайбе оформили Джей-Джей Петерка (38') и Майкл Карконе (48').

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был признан второй звездой матча. 25-летний россиянин забросил 19-ю и 20-ю шайбы в этом сезоне, а также поучаствовал во второй шайбе своей команды, записав себе в актив результативную передачу. Всего на счету Свечников после 53 сыгранных матчей 46 (20+26) набранных очков.

«Каролина» выиграла пять из шести последних матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» на один балл. В субботу, 31 января, «ураганы» на выезде сыграют против «Вашингтона».

Другие матчи игрового дня:

«Монреаль» дома обыграл «Колорадо» (7:3). Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал во второй и седьмой шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами.

«Тампа» дома обыграла «Виннипег» (4:1). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил в пустые ворота, а также отметился результативной передачей. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» дома победили «Рейнджерс» (2:1). Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов и защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков записали на свой счет по результативной передачей. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 бросков из 21.

«Сент-Луис» дома обыграл «Флориду» (5:4). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич поучаствовал в первой и последней шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 26 бросков из 31.

«Эдмонтон» дома одержал волевую победу над «Сан-Хосе» (4:3 ОТ). Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 28 из 32 бросков по своим воротам.

«Ванкувер» дома победил Анахайм«(2:0). Белорусский вратарь “Ванкувера” Никита Толопило оформил первый шатаут в НХЛ, отразив все 33 броска по своим воротам.

«Даллас» на выезде обыграл «Вегас» (6:5 Б). Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 13-ю шайбу в сезоне, прервав свою безголовую серию из 17 матчей.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше