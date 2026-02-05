Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.47
П2
3.82
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.43
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.35
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
5
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Бостон
4
П1
X
П2

Фавориту драфта НХЛ-2026 из Канады грозит до 20 лет тюрьмы

Нападающему молодежной сборной Канады по хоккею Гэвину Маккенне предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Инцидент произошел 31 января после матча на открытом воздухе, в котором университет Пенсильвании уступил университету Мичигана (4:5 ОТ). В той игре Маккенна, выступающий за университет Пенсильвании, забросил шайбу и сделал две результативные передачи.

Сообщается, что после матча команда вместе с друзьями и родственниками находилась в баре в центре города. По предварительной информации, Маккенна напал на сильно пьяного мужчину, который грубо оскорбил его мать, назвав ее неприличным словом. В результате драки у пострадавшего сломана челюсть в трех местах, выбито три зуба и диагностировано сотрясение мозга.

18-летнему хоккеисту предъявлено обвинение в нападении с попыткой причинения тяжких телесных повреждений, по которому ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Также Маккенне предъявлены обвинения в совершении мелких правонарушений: нанесении легких телесных повреждений, нарушении общественного порядка, участия в драке и преследовании.

Уголовная жалоба была подана в среду, 4 февраля. В настоящее время Маккенна ожидает предварительного судебного слушания.

Гэвин Маккенна является главным претендентом на выбор под первым номером на драфте НХЛ 2026 года. В этом сезоне 18-летний канадец провел 24 матча в регулярном чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в которых набрал 32 (11+21) очка. В составе сборной Канады он выиграл бронзовые медали молодежного чемпионата мира, набрав 14 (4+10) очков в семи матчах.

Маккенна является двоюродным братом нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда, который был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2023 года.

Драфт НХЛ 2026 года пройдет 26 июня в Баффало.