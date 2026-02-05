Фавориту драфта НХЛ-2026 из Канады грозит до 20 лет тюрьмы

Инцидент произошел 31 января после матча на открытом воздухе, в котором университет Пенсильвании уступил университету Мичигана (4:5 ОТ). В той игре Маккенна, выступающий за университет Пенсильвании, забросил шайбу и сделал две результативные передачи.
Сообщается, что после матча команда вместе с друзьями и родственниками находилась в баре в центре города. По предварительной информации, Маккенна напал на сильно пьяного мужчину, который грубо оскорбил его мать, назвав ее неприличным словом. В результате драки у пострадавшего сломана челюсть в трех местах, выбито три зуба и диагностировано сотрясение мозга.
18-летнему хоккеисту предъявлено обвинение в нападении с попыткой причинения тяжких телесных повреждений, по которому ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Также Маккенне предъявлены обвинения в совершении мелких правонарушений: нанесении легких телесных повреждений, нарушении общественного порядка, участия в драке и преследовании.
Уголовная жалоба была подана в среду, 4 февраля. В настоящее время Маккенна ожидает предварительного судебного слушания.
Гэвин Маккенна является главным претендентом на выбор под первым номером на драфте НХЛ 2026 года. В этом сезоне 18-летний канадец провел 24 матча в регулярном чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в которых набрал 32 (11+21) очка. В составе сборной Канады он выиграл бронзовые медали молодежного чемпионата мира, набрав 14 (4+10) очков в семи матчах.
Маккенна является двоюродным братом нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда, который был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2023 года.
Драфт НХЛ 2026 года пройдет 26 июня в Баффало.