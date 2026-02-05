Голы Барбашева и Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Ванкувер»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джек Айкел (26'), Коул Рейнхардт (27'), Иван Барбашев (28'), Павел Дорофеев (43') и Александер Хольц (44'). У гостей отличились Элиас Петтерссон (28') и Пьер-Оливье Жозеф (40').
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 16-ю шайбу в этом сезоне, продлив свою голевую серию до четырех матчей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 56 сыгранных матчей 39 (16+23) набранных очков.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 25-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 56 сыгранных матчей 42 (25+17) набранных очка. Дорофеев является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.
«Вегас» прервал серию из пяти поражений и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 6 февраля, «рыцари» дома сыграют против «Лос-Анджелеса».
Брюс Кэссиди
Адам Фут
Акира Шмид
Кевин Ланкинен
03:30
Жереми Лозон
06:35
Аату Рятю
25:09
Джек Айкел
(Расмус Андерссон, Марк Стоун)
26:34
Коул Рейнхардт
(Ши Теодор, Брэден Боумэн)
27:11
Элиас Петтерссон
(Теодорс Блюгерс, Лиам Эгрен)
27:39
Иван Барбашев
(Марк Стоун, Джек Айкел)
39:51
Пьер-Оливье Жозеф
(Конор Гарлэнд, Теодорс Блюгерс)
42:31
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер)
43:31
Александр Хольц
(Киган Колесар, Жереми Лозон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит