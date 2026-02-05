Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.47
П2
3.82
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.43
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.35
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
5
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Бостон
4
П1
X
П2

Голы Барбашева и Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Ванкувер»

«Вегас» дома обыграл «Ванкувер» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джек Айкел (26'), Коул Рейнхардт (27'), Иван Барбашев (28'), Павел Дорофеев (43') и Александер Хольц (44'). У гостей отличились Элиас Петтерссон (28') и Пьер-Оливье Жозеф (40').

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 16-ю шайбу в этом сезоне, продлив свою голевую серию до четырех матчей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 56 сыгранных матчей 39 (16+23) набранных очков.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 25-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 56 сыгранных матчей 42 (25+17) набранных очка. Дорофеев является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.

«Вегас» прервал серию из пяти поражений и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 6 февраля, «рыцари» дома сыграют против «Лос-Анджелеса».

Вегас
5:2
0:0, 3:2, 2:0
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
5.02.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17622 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Адам Фут
Вратари
Акира Шмид
Кевин Ланкинен
1-й период
03:30
Жереми Лозон
06:35
Аату Рятю
2-й период
25:09
Джек Айкел
(Расмус Андерссон, Марк Стоун)
26:34
Коул Рейнхардт
(Ши Теодор, Брэден Боумэн)
27:11
Элиас Петтерссон
(Теодорс Блюгерс, Лиам Эгрен)
27:39
Иван Барбашев
(Марк Стоун, Джек Айкел)
39:51
Пьер-Оливье Жозеф
(Конор Гарлэнд, Теодорс Блюгерс)
3-й период
42:31
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер)
43:31
Александр Хольц
(Киган Колесар, Жереми Лозон)
Статистика
Вегас
Ванкувер
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит