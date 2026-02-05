Голы Барбашева и Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Ванкувер»

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 16-ю шайбу в этом сезоне, продлив свою голевую серию до четырех матчей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 56 сыгранных матчей 39 (16+23) набранных очков.