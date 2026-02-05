Голы Торопченко и Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения

У хозяев дубль оформил Джейми Бенн (32', 60'), еще по одной шайбе забросили Джейсон Робертсон (12'), Мэтт Дюшейн (22') и Маврик Бурк (24'). У гостей отличились Павел Бучневич (8'), Джордан Кайру (19'), Джимми Снаггеруд (52') и Алексей Торопченко (56').