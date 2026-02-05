Ричмонд
Голы Торопченко и Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения

«Даллас» дома обыграл «Сент-Луис» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев дубль оформил Джейми Бенн (32', 60'), еще по одной шайбе забросили Джейсон Робертсон (12'), Мэтт Дюшейн (22') и Маврик Бурк (24'). У гостей отличились Павел Бучневич (8'), Джордан Кайру (19'), Джимми Снаггеруд (52') и Алексей Торопченко (56').

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 12-ю шайбу в сезоне, отличившись в большинстве. Всего на счету 30-летнего россиянина после 57 сыгранных матчей 34 (12+22) набранных очка.

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забросил третью шайбу в сезоне, прервав свою безголовую серию из 14 игр. Всего на счету 26-летнего россиянина после 41 сыгранного матча 7 (3+4) набранных очков.

«Сент-Луис» проиграл 11 из 14 последних матчей и уходит на олимпийский перерыв на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «блюзмены» проведут 27 февраля дома против «Сиэтла».

Даллас
5:4
1:2, 3:0, 1:2
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
5.02.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Джим Монтгомери
Вратари
Джейк Эттинджер
Джордан Биннингтон
(00:00-59:37)
1-й период
06:44
Миро Хейсканен
07:29
Павел Бучневич
(Джастин Фолк, Джордан Кайру)
11:37
Джейсон Робертсон
(Микко Рантанен, Миро Хейсканен)
15:03
Джейк Нейберс
18:33
Джордан Кайру
(Тайлер Такер, Джастин Фолк)
19:55
Робби Фаббри
2-й период
21:55
Мэтт Дюшен
(Джейми Бенн, Томас Харли)
23:58
Маврик Бурк
(Роопе Хинтц, Джейсон Робертсон)
29:45
Джордан Биннингтон
31:57
Джейми Бенн
(Эса Линделл, Мэтт Дюшен)
32:49
Микко Рантанен
32:49
Микко Рантанен
32:49
Тайлер Такер
38:14
Роопе Хинтц
3-й период
46:24
Уайатт Джонстон
51:05
Джимми Снаггерад
55:31
Алексей Торопченко
(Филип Броберг, Джимми Снаггерад)
59:37
Джейми Бенн
(Миро Хейсканен)
Статистика
Даллас
Сент-Луис
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит