«Вероятно, вернулся бы в Россию». Признание Панарина об обмене

— Много хороших воспоминаний. Кажется, время пролетело очень быстро… Пару раз дошли до финала конференции. Отличная команда ребят… Я был горд играть за этих парней, носить этот свитер. Большое спасибо фанатам.



Мы немного обсуждали контракт, но мне показалось, что это предложение говорило: «Мы не уверены, хотим мы тебя или нет», — приводит слова Панарина журналист Питер Бау.