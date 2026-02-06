Ричмонд
«Вероятно, вернулся бы в Россию». Признание Панарина об обмене

Российский нападающий Артемий Панарин прокомментировал переход из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Накануне Артемий Панарин в результате обмена покинул «Рейнджерс» и перешел в клуб из Лос-Анджелеса. В обратном направлении последовал 20-летний канадский форвард Лиам Гринтри, а также условный пик в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта-2028.

Соглашение 34-летнего россиянина с «Кингз» рассчитано на два года — до конца сезона-2027/28. Его средняя годовая зарплата составит $11 млн.

— В Лос-Анджелесе отличные игроки, отличная организация, отличное место для жизни… Я не хотел переезжать куда-либо еще. Я не был готов идти в команду, в которой не хочу быть. Вероятно, я вернулся бы в Россию, если бы с «Лос-Анджелесом» не удалось договориться, — приводит слова Панарина NHL Trade Talk.

Также Панарин высказался о «Рейнджерс».

 — Много хороших воспоминаний. Кажется, время пролетело очень быстро… Пару раз дошли до финала конференции. Отличная команда ребят… Я был горд играть за этих парней, носить этот свитер. Большое спасибо фанатам.

Мы немного обсуждали контракт, но мне показалось, что это предложение говорило: «Мы не уверены, хотим мы тебя или нет», — приводит слова Панарина журналист Питер Бау.

В клубе из Нью-Йорка хоккеист выступал с 2019 года. За семь лет он провел за команду 528 матчей, в которых набрал 642 (217+425) очка. С Панариным «Рейнджерс» трижды вышли в плей-офф НХЛ, а в сезоне-2021/22 были близки к выходу в финал Кубка Стэнли, но в полуфинале уступили «Тампе» (2−4).