Панарин покинул «Рейнджерс» и подписал контракт с «Лос-Анджелесом»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин в результате обмена покинул «Нью-Йорк Рейнджерс» и заключил контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение форварда с «Кингз» рассчитано на два года — до конца сезона-2027/28. Его средняя годовая зарплата составит 11 миллионов долларов.
«Нью-Йорк Рейнджерс» взамен получит 20-летнего канадского нападающего Лиама Гринтри, а также условный пик в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта-2028. «Синерубашечники» сохраняют за собой 50 процентов от зарплаты россиянина, учитываемой в потолке зарплат, до окончания текущего сезона.
Панарину 34 года. До перехода в «Рейнджерс» в 2019 году он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории «синерубашечников» набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.