Двукратный обладатель Кубка Стэнли из Канады пропустит Олимпиаду

Напомним, 12 января Пойнт получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:1). С тех пор хоккеист не принимал участия в играх. Он пропустил 10 матчей «Тампы».
Место Пойнта в составе сборной Канады занял форвард «Каролины» Сет Джарвис.
29-летний Брэйден Пойнт был выбран «Тампой» в третьем раунде драфта НХЛ 2014 года под общим 79-м номером. В составе команды форвард дважды завоевал Кубок Стэнли (2020, 2021). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Пойнт провел 694 матча, в которых набрал 665 очков (317 голов + 348 передач). В 2015 году в составе сборной Канады хоккеист завоевал золото молодежного чемпионата мира, а в 2017-м стал обладателем серебряной награды на взрослом мировом первенстве.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.
Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 11 февраля. В нем впервые за 12 лет сыграют хоккеисты из НХЛ.