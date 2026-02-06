Двукратный обладатель Кубка Стэнли из Канады пропустит Олимпиаду

29-летний Брэйден Пойнт был выбран «Тампой» в третьем раунде драфта НХЛ 2014 года под общим 79-м номером. В составе команды форвард дважды завоевал Кубок Стэнли (2020, 2021). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Пойнт провел 694 матча, в которых набрал 665 очков (317 голов + 348 передач). В 2015 году в составе сборной Канады хоккеист завоевал золото молодежного чемпионата мира, а в 2017-м стал обладателем серебряной награды на взрослом мировом первенстве.