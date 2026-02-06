Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2

Двукратный обладатель Кубка Стэнли из Канады пропустит Олимпиаду

Нападающий «Тампы» и сборной Канады Брэйден Пойнт не поможет национальной команде на Олимпийских играх в Италии, сообщается на странице «кленовых листьев» в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, 12 января Пойнт получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:1). С тех пор хоккеист не принимал участия в играх. Он пропустил 10 матчей «Тампы».

Место Пойнта в составе сборной Канады занял форвард «Каролины» Сет Джарвис.

29-летний Брэйден Пойнт был выбран «Тампой» в третьем раунде драфта НХЛ 2014 года под общим 79-м номером. В составе команды форвард дважды завоевал Кубок Стэнли (2020, 2021). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Пойнт провел 694 матча, в которых набрал 665 очков (317 голов + 348 передач). В 2015 году в составе сборной Канады хоккеист завоевал золото молодежного чемпионата мира, а в 2017-м стал обладателем серебряной награды на взрослом мировом первенстве.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.

Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 11 февраля. В нем впервые за 12 лет сыграют хоккеисты из НХЛ.