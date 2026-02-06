Тренер «Вашингтона»: мы находимся в режиме отчаяния

«Мы находимся в режиме отчаяния уже какое-то время. В дивизионе и в конференции очень плотная борьба. Но я уже не раз об этом говорил: из-за того, что пауза в этом году получилась такой необычной, для многих она подкрадывается незаметно. Вдруг ты выходишь из перерыва и понимаешь, что до конца всего сезона осталось лишь 23 встречи. Все потому, что обычно пауза на Матч всех звезд — именно к ней мы мысленно привязываемся — приходится чуть больше чем на середину сезона.



В этом году все по-другому: возвращаясь после паузы, ты уже проведешь около 60 встреч за сезон. Так что в оставшихся 20 играх нам нужно выдать серьезный отрезок, и мы завершим сезон правильно, или, по крайней мере, сделаем все возможное, чтобы завершить его правильно», — сказал Карбери.