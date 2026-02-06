Тренер «Вашингтона»: мы находимся в режиме отчаяния

«Мы находимся в режиме отчаяния уже какое-то время. В дивизионе и в конференции очень плотная борьба. Но я уже не раз об этом говорил: из-за того, что пауза в этом году получилась такой необычной, для многих она подкрадывается незаметно. Вдруг ты выходишь из перерыва и понимаешь, что до конца всего сезона осталось лишь 23 встречи. Все потому, что обычно пауза на Матч всех звезд — именно к ней мы мысленно привязываемся — приходится чуть больше чем на середину сезона.
В этом году все по-другому: возвращаясь после паузы, ты уже проведешь около 60 встреч за сезон. Так что в оставшихся 20 играх нам нужно выдать серьезный отрезок, и мы завершим сезон правильно, или, по крайней мере, сделаем все возможное, чтобы завершить его правильно», — сказал Карбери.
Минувшей ночью «Вашингтон» дома обыграл «Нэшвилл» (4:2). Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей.
«Вашингтон» ушел на олимпийский перерыв на десятом месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. Следующий матч «столичные» проведут 26 февраля дома против «Филадельфии». Регулярный чемпионат НХЛ завершится 16 апреля.
(00:00-10:13)
(00:00-56:19)
(10:54-44:25)
(c 59:38)
(c 44:28)
04:15
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Пьер-Люк Дюбуа)
10:54
Оззи Висблатт
12:48
Пьер-Люк Дюбуа
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
15:35
Александр Овечкин
17:47
Брэди Шей
22:52
Райан Леонард
23:39
Джонатан Маршессо
28:42
Джейкоб Чикран
35:15
Эрик Хаула
35:19
Джастин Сурдиф
37:40
Джонатан Маршессо
(Адам Уилсби, Эрик Хаула)
41:17
Майк Маккэррон
(Адам Уилсби, Коул Смит)
50:14
Брэди Шей
53:03
Джонатан Маршессо
53:11
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
55:26
Расмус Сандин
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит