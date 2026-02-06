Ричмонд
Кучеров вошел в топ-3 претендентов на «Харт Трофи» по версии ESPN

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров остается одним из главных фаворитов в гонке за звание самого ценного игрока сезона НХЛ. Об этом сообщает ESPN.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Издание провело опрос среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), чтобы определить текущих лидеров в борьбе за «Харт Трофи». Именно этот круг экспертов будет официально выбирать обладателя награды по завершении регулярного чемпионата.

Никита Кучеров занял в голосовании третье место, набрав 12% голосов. Первое место занимает Натан Маккиннон («Колорадо»), набравший 59% голосов. На его счету 93 очка (40+53) в 55 матчах. На второй строчке расположился Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 24% голосов. В его активе 81 очко (28+53) в 55 играх.

В этом сезоне на счету Кучерова после 51 сыгранного матча 91 (29+62) набранное очко. Он является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая только Натану Маккиннону из «Колорадо» (93) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (96).

Именно члены PHWA станут решающим голосом в определении победителя этого престижного трофея по завершении регулярного чемпионата.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
