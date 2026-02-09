Ричмонд
Овечкин в Дубае получил от шеф-повара торт с посланием: видео

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, находясь в отпуске в Дубае в период паузы в НХЛ, получил в одном из ресторанов торт от шеф-повара.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Десерт оформлен в виде шайбы и украшен надписью.

«На пути к 1 тысяче голов», — сказано в записке к торту.

В сезоне-2025/2026 Александр Овечкин отличился 22 голами и 26 результативными передачами в 59 играх. На данный момент на счету Овечкина 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб.

«Вашингтон» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 59 матчах. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 23 игры. Олимпийские игры в Милане и Кортине завершатся 22 февраля, а 26 февраля «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз».

