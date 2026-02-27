Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Торонто»

«Айлендерс» на выезде обыграл «Монреаль» (4:3 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 из 24 бросков по своим воротам и записал на свой счет результативную передачу. Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей.