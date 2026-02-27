Ричмонд
Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Торонто»

«Флорида» дома обыграла «Торонто» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Брэд Маршан (4', 57'), еще по одной шайбе забросили Картер Верхаге (6'), Эван Родригес (17') и Мэттью Ткачак (59'). У гостей единственный результативный бросок на счету Джона Тавареса (41').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был признан второй звездой встречи. 37-летний россиянин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и одержал 22-ю победу в сезоне.

«Флорида» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. В субботу, 28 февраля, «пантеры» дома сыграют против «Баффало».

«Торонто» занимает 14-е место на Востоке и также отстает от зоны плей-офф на восемь очков. В воскресенье, 1 марта, «кленовые листья» дома сыграют против «Оттавы».

Другие результаты игрового дня

«Бостон» дома обыграл «Коламбус» (4:2). Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 20-ю шайбу в этом сезоне.

«Айлендерс» на выезде обыграл «Монреаль» (4:3 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 из 24 бросков по своим воротам и записал на свой счет результативную передачу. Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Сент-Луис» дома обыграл «Сиэтл» (5:1). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич поучаствовал во второй шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу.

«Калгари» обыграл «Сан-Хосе» (4:1). Защитник «Калгари» Ян Кузнецов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

Флорида
5:1
3:0, 0:0, 2:1
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
27.02.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19372 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Крэйг Беруби
Вратари
Сергей Бобровский
Джозеф Уолл
(00:00-56:19)
Джозеф Уолл
(56:51-57:47)
Джозеф Уолл
(c 58:08)
1-й период
03:18
Брэд Маршан
(Антон Лунделл)
03:37
Николя Руа
05:13
Картер Верхэге
(Эван Родригес, Антон Лунделл)
15:43
Аарон Экблад
16:40
Эван Родригес
2-й период
25:30
Джейк Маккейб
31:09
Маки Самоскевич
38:49
Аарон Экблад
38:49
Аарон Экблад
38:49
Симон Бенуа
3-й период
40:47
Джон Таварес
(Остон Мэттьюс, Оливер Экман-Ларссон)
50:01
Матиас Маччелли
56:51
Брэд Маршан
58:08
Мэттью Ткачак
(Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт)
Статистика
Флорида
Торонто
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит