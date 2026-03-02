Исторический гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения

У гостей заброшенными шайбами отметились Логан Майлу (39'), Павел Бучневич (57') и Роберт Томас (60'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Кирилла Капризова (37').
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 14-ю шайбу в сезоне. 30-летний россиянин забросил пять шайб в пяти последних матчах. Всего на его счету после 60 сыгранных матчей 38 (14+24) набранных очков.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 34-ю шайбу в сезоне, реализовав большинство, и был признан третьей звездой матча. Всего на счету 28-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 74 (34+40) набранных очков. Текущая результативная серия Капризова составляет семь матчей.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456245067.
Капризов забросил 219-ю шайбу за «Миннесоту» в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил снайперский рекорд клуба. Ранее он принадлежал словацкому нападающему Мариану Габорику, выступавшему за «дикарей» с 2000 по 2009 год. Габорик достиг этой отметки за 502 матча, Капризов — за 380.
«Сент-Луис» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 12 очков. В четверг, 5 марта, «блюзмены» на выезде сыграют против «Сиэтла».
«Миннесота» проиграла вторую игру кряду и опустилась на третье место на Западе. В среду, 3 марта, «дикари» дома сыграют против «Тампы».
Джон Хайнс
Джим Монтгомери
Филип Густавссон
(00:00-57:26)
Жоэль Хофер
Филип Густавссон
(57:36-57:59)
Филип Густавссон
(58:12-58:31)
Филип Густавссон
(c 59:35)
18:51
Роберт Томас
35:22
Джек Финли
36:09
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Куинн Хьюз)
38:05
Логан Мэйлу
(Роберт Томас, Брэйден Шенн)
43:12
Нико Штурм
56:21
Павел Бучневич
(Джимми Снаггерад)
59:35
Роберт Томас
(Павел Бучневич)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит