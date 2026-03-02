Ричмонд
Исторический гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Миннесоту» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Логан Майлу (39'), Павел Бучневич (57') и Роберт Томас (60'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Кирилла Капризова (37').

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 14-ю шайбу в сезоне. 30-летний россиянин забросил пять шайб в пяти последних матчах. Всего на его счету после 60 сыгранных матчей 38 (14+24) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 34-ю шайбу в сезоне, реализовав большинство, и был признан третьей звездой матча. Всего на счету 28-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 74 (34+40) набранных очков. Текущая результативная серия Капризова составляет семь матчей.

https://vkvideo.ru/video-50270859_456245067.

Капризов забросил 219-ю шайбу за «Миннесоту» в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил снайперский рекорд клуба. Ранее он принадлежал словацкому нападающему Мариану Габорику, выступавшему за «дикарей» с 2000 по 2009 год. Габорик достиг этой отметки за 502 матча, Капризов — за 380.

«Сент-Луис» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 12 очков. В четверг, 5 марта, «блюзмены» на выезде сыграют против «Сиэтла».

«Миннесота» проиграла вторую игру кряду и опустилась на третье место на Западе. В среду, 3 марта, «дикари» дома сыграют против «Тампы».

Миннесота
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
2.03.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 19121 зритель
Главные тренеры
Джон Хайнс
Джим Монтгомери
Вратари
Филип Густавссон
(00:00-57:26)
Жоэль Хофер
Филип Густавссон
(57:36-57:59)
Филип Густавссон
(58:12-58:31)
Филип Густавссон
(c 59:35)
1-й период
18:51
Роберт Томас
2-й период
35:22
Джек Финли
36:09
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Куинн Хьюз)
38:05
Логан Мэйлу
(Роберт Томас, Брэйден Шенн)
3-й период
43:12
Нико Штурм
56:21
Павел Бучневич
(Джимми Снаггерад)
59:35
Роберт Томас
(Павел Бучневич)
Статистика
Миннесота
Сент-Луис
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
