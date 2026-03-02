Ричмонд
Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score

В пятерке фаворитов на приз самому ценному игроку регулярного сезона по версии The Score есть и российский хоккеист.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон назван основным претендентом на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона по версии The Score. Все шесть опрошенных журналистов поставили его на первое место.

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял четвертое место в рейтинге.

Полностью список выглядит следующим образом:

  1. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш».
  2. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».
  3. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс».
  4. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг».
  5. Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс»

Кучерова в топ-3 включили только двое респондентов, Селебрини получил три голоса (одно второе место и два третьих), Макдэвида — шесть (четыре вторых места и два третьих).

Натану Маккиннону 30 лет, он играет за «Колорадо Эвеланш» с 2013 года. Ему принадлежит рекорд франшизы по числу набранных очков в одном сезоне (140). Вместе с командой Маккиннон становился обладателем Кубка Стэнли в 2022 году, выигрывал «Харт Трофи», а также «Тед Линдсей Эворд» — награду лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков НХЛ.

