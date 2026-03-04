Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.10
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.31
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.90
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
05.03
Детройт
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
05.03
Нью-Джерси
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
7
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Флорида
1
П1
X
П2

Валерия Ничушкина могут обменять в другой клуб НХЛ

Об этом сообщает зарубежный инсайдер.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в список кандидатов на обмен в другой клуб.

Инсайдер Эдриан Дейтер сообщил, что возможный уход игрока может стать реальностью в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Ничушкин провел 51 матч за «Эвеланш», набрав 36 очков (12 голов и 24 передачи). Его зарплата составляет 6,1 миллиона долларов за сезон.

Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года и стал обладателем Кубка Стэнли в 2022 году.

В 2022 году он подписал с клубом новый контракт на 8 лет, который оценивается в 49 миллионов долларов, с годовой зарплатой 6,125 миллиона.

13 мая 2024 года Ничушкин, который являлся лучшим снайпером плей-офф с 9 голами в 8 матчах, был отстранён на 6 месяцев без сохранения заработной платы из-за нарушения условий программы лиги по помощи игрокам.

Отстранение закончилось 16 ноября 2024 года: Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» в матче с «Вашингтоном».