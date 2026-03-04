Валерия Ничушкина могут обменять в другой клуб НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в список кандидатов на обмен в другой клуб.
Инсайдер Эдриан Дейтер сообщил, что возможный уход игрока может стать реальностью в ближайшее время.
В нынешнем сезоне Ничушкин провел 51 матч за «Эвеланш», набрав 36 очков (12 голов и 24 передачи). Его зарплата составляет 6,1 миллиона долларов за сезон.
Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года и стал обладателем Кубка Стэнли в 2022 году.
В 2022 году он подписал с клубом новый контракт на 8 лет, который оценивается в 49 миллионов долларов, с годовой зарплатой 6,125 миллиона.
13 мая 2024 года Ничушкин, который являлся лучшим снайпером плей-офф с 9 голами в 8 матчах, был отстранён на 6 месяцев без сохранения заработной платы из-за нарушения условий программы лиги по помощи игрокам.
Отстранение закончилось 16 ноября 2024 года: Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» в матче с «Вашингтоном».