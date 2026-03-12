Гол Демидова помог «Монреалю» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

«Монреаль» одержал победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Оттаве завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился голом и результативной передачей, за что был признан третьей звездой матча.