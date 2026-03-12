Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2

Гол Демидова помог «Монреалю» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

20-летний российский форвард набрал два очка за матч впервые с конца января.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Монреаль» одержал победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Оттаве завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился голом и результативной передачей, за что был признан третьей звездой матча.

Благодаря этому выступлению Демидов поднялся на второе место по количеству очков за сезон среди игроков до 20 лет в истории клуба.

В составе «Монреаля» также забивали Юрай Слафковски и Александр Тексье, а у «Оттавы» дубль оформил Дрейк Батерсон.

На данный момент в 64 матчах текущего сезона Демидов набрал 51 очко (14+37), превзойдя показатель Слафковски, который в сезоне-2023/24 набрал 50 очков в возрасте 19−20 лет. Лидером среди молодых игроков в истории «Монреаля» остается Ги Лафлёр с 64 очками в сезоне-1971/72.

«Монреаль» набрал 82 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, тогда как «Оттава» с 73 очками идет десятой.

Оттава
2:3
2:1, 0:1, 0:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
12.03.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 17229 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Мартен Сан-Луи
Вратари
Линус Улльмарк
(00:00-57:38)
Джейкоб Фаулер
1-й период
00:30
Дилан Козенс
01:16
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки, Иван Демидов)
06:19
Лэйн Хатсон
16:09
Джош Андерсон
16:42
Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачак, Тим Штюцле)
18:41
Дрейк Батерсон
(Тим Штюцле, Клод Жиру)
2-й период
25:02
Лэйн Хатсон
26:40
Шейн Пинто
37:29
Александр Тексье
(Лэйн Хатсон, Джейк Эванс)
3-й период
44:59
Дрейк Батерсон
44:59
Иван Демидов
52:40
Иван Демидов
(Алекс Ньюхук, Кайден Гуле)
Статистика
Оттава
Монреаль
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит