Гол Демидова помог «Монреалю» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

«Монреаль» одержал победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Оттаве завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился голом и результативной передачей, за что был признан третьей звездой матча.
Благодаря этому выступлению Демидов поднялся на второе место по количеству очков за сезон среди игроков до 20 лет в истории клуба.
В составе «Монреаля» также забивали Юрай Слафковски и Александр Тексье, а у «Оттавы» дубль оформил Дрейк Батерсон.
На данный момент в 64 матчах текущего сезона Демидов набрал 51 очко (14+37), превзойдя показатель Слафковски, который в сезоне-2023/24 набрал 50 очков в возрасте 19−20 лет. Лидером среди молодых игроков в истории «Монреаля» остается Ги Лафлёр с 64 очками в сезоне-1971/72.
«Монреаль» набрал 82 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, тогда как «Оттава» с 73 очками идет десятой.
Трэвис Грин
Мартен Сан-Луи
Линус Улльмарк
(00:00-57:38)
Джейкоб Фаулер
00:30
Дилан Козенс
01:16
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки, Иван Демидов)
06:19
Лэйн Хатсон
16:09
Джош Андерсон
16:42
Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачак, Тим Штюцле)
18:41
Дрейк Батерсон
(Тим Штюцле, Клод Жиру)
25:02
Лэйн Хатсон
26:40
Шейн Пинто
37:29
Александр Тексье
(Лэйн Хатсон, Джейк Эванс)
44:59
Дрейк Батерсон
44:59
Иван Демидов
52:40
Иван Демидов
(Алекс Ньюхук, Кайден Гуле)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит