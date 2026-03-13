Дубль и передача Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Питтсбург»

В составе победителей шайбы забросили Колтон Сиссонс (9-я минута), Павел Дорофеев (26, 45), Митч Марнер (30), Джек Айкел (47), Брейден Макнэбб (60). У проигравших отличились Рикард Ракелль (29), Бен Киндел (37).
Дорофеев также отметился голевой передачей. Теперь на его счету 54 очка (32 гола + 22 передачи). Иван Барбашев из «Вегаса» записал на свой счет 46-й балл в сезоне (19+27).
«Вегас Голден Найтс» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 74 очка после 66 матчей. «Питтсбург Пингвинз» идет на третьем месте Столичного дивизиона с 79 очками после 65 встреч. В следующем матче «Вегас» в ночь на 15 марта по московскому времени примет «Чикаго», «Питтсбург» тогда же на выезде сыграет с «Ютой».
Брюс Кэссиди
Дэн Мьюз
Адин Хилл
Артур Шилов
(00:00-31:29)
Артур Шилов
(31:47-52:21)
Артур Шилов
(c 59:01)
08:41
Колтон Сиссонс
(Брэден Боумэн)
16:11
Коннор Клифтон
19:28
Томас Новак
22:15
Расмус Андерссон
25:02
Павел Дорофеев
(Кэдан Корчак, Брэден Боумэн)
28:26
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Райан Ши)
29:20
Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев)
31:47
Митчелл Марнер
36:22
Бенджамин Киндел
(Райан Ши, Энтони Манта)
39:09
Бретт Хауден
39:09
Крис Летанг
44:35
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер)
46:20
Джек Айкел
(Иван Барбашев, Ши Теодор)
52:21
Павел Дорофеев
52:21
Кэдан Корчак
52:21
Павел Дорофеев
52:21
Энтони Манта
52:21
Энтони Манта
59:01
Брэйден Макнэбб
(Джек Айкел)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит