Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
1
:
Барыс
1
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Шанхай Дрэгонс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Торпедо
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Амур
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
4
:
Нэшвилл
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Питтсбург
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Колорадо
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Чикаго
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Рейнджерс
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
7
:
Эдмонтон
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Филадельфия
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Вашингтон
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Сан-Хосе
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сент-Луис
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Калгари
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Анахайм
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Коламбус
1
Дубль и передача Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Питтсбург»

«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду в Лас-Вегасе разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В составе победителей шайбы забросили Колтон Сиссонс (9-я минута), Павел Дорофеев (26, 45), Митч Марнер (30), Джек Айкел (47), Брейден Макнэбб (60). У проигравших отличились Рикард Ракелль (29), Бен Киндел (37).

Дорофеев также отметился голевой передачей. Теперь на его счету 54 очка (32 гола + 22 передачи). Иван Барбашев из «Вегаса» записал на свой счет 46-й балл в сезоне (19+27).

«Вегас Голден Найтс» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 74 очка после 66 матчей. «Питтсбург Пингвинз» идет на третьем месте Столичного дивизиона с 79 очками после 65 встреч. В следующем матче «Вегас» в ночь на 15 марта по московскому времени примет «Чикаго», «Питтсбург» тогда же на выезде сыграет с «Ютой».

Вегас
6:2
1:0, 2:2, 3:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
13.03.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17949 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Дэн Мьюз
Вратари
Адин Хилл
Артур Шилов
(00:00-31:29)
Артур Шилов
(31:47-52:21)
Артур Шилов
(c 59:01)
1-й период
08:41
Колтон Сиссонс
(Брэден Боумэн)
16:11
Коннор Клифтон
19:28
Томас Новак
2-й период
22:15
Расмус Андерссон
25:02
Павел Дорофеев
(Кэдан Корчак, Брэден Боумэн)
28:26
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Райан Ши)
29:20
Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев)
31:47
Митчелл Марнер
36:22
Бенджамин Киндел
(Райан Ши, Энтони Манта)
39:09
Бретт Хауден
39:09
Крис Летанг
3-й период
44:35
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер)
46:20
Джек Айкел
(Иван Барбашев, Ши Теодор)
52:21
Павел Дорофеев
52:21
Кэдан Корчак
52:21
Павел Дорофеев
52:21
Энтони Манта
52:21
Энтони Манта
59:01
Брэйден Макнэбб
(Джек Айкел)
Статистика
Вегас
Питтсбург
Штрафное время
12
10
Игра в большинстве
2
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит