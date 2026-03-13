Дубль и передача Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Питтсбург»

«Вегас Голден Найтс» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 74 очка после 66 матчей. «Питтсбург Пингвинз» идет на третьем месте Столичного дивизиона с 79 очками после 65 встреч. В следующем матче «Вегас» в ночь на 15 марта по московскому времени примет «Чикаго», «Питтсбург» тогда же на выезде сыграет с «Ютой».