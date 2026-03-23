Панарин впервые в сезоне забросил в трех матчах НХЛ подряд

У хозяев в основное время матча дубль оформил Лоусон Крауз (8', 10'), еще одну шайбу забросил Ник Шмальц (37'). У гостей отличились Алекс Лаферрье (8'), Куинтон Байфилд (10') и Артемий Панарин (57'). Победу «Юте» на второй минуте овертайма принес точный бросок Ника Шмальца.