Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Лос-Анджелес
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
6
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
4
:
Тампа-Бэй
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Коламбус
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Каролина
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
2
:
Нэшвилл
3
Панарин впервые в сезоне забросил в трех матчах НХЛ подряд

«Юта» дома обыграла «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

У хозяев в основное время матча дубль оформил Лоусон Крауз (8', 10'), еще одну шайбу забросил Ник Шмальц (37'). У гостей отличились Алекс Лаферрье (8'), Куинтон Байфилд (10') и Артемий Панарин (57'). Победу «Юте» на второй минуте овертайма принес точный бросок Ника Шмальца.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил 25-ю шайбу в этом сезоне и впервые отметился голами в трех матчах подряд. Всего на счету 34-летнего россиянина после 66 сыгранных матчей 74 (25+49) набранных очка.

Защитник «Юты» Михаил Сергеев поучаствовал в победной шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету 27-летнего россиянина после 67 сыгранных матчей 46 (10+36) набранных очков.

«Юта» выиграла три из четырех последних матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 25 марта, «мамонты» дома сыграют против «Эдмонтона».

«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд и выпал из зоны плей-офф, опустившись на девятое место на Западе.

Юта
4:3
2:2, 1:0, 0:1
ОТ
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
23.03.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Ди Джей Смит
Вратари
Карел Веймелка
(00:00-61:46)
Дарси Кемпер
(00:00-61:46)
1-й период
07:04
Лоусон Крауз
(Джон Марино)
07:40
Алекс Лаферрье
(Куинтон Байфилд)
09:19
Лоусон Крауз
(Александр Керфут, Кевин Стенлунд)
09:47
Куинтон Байфилд
2-й период
36:11
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Лоусон Крауз)
3-й период
40:16
Майки Андерсон
54:22
Иэн Коул
56:30
Артемий Панарин
(Дрю Даути)
Овертайм
61:46
Ник Шмальц
(Михаил Сергачев, Кевин Стенлунд)
Статистика
Юта
Лос-Анджелес
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит