Панарин впервые в сезоне забросил в трех матчах НХЛ подряд

У хозяев в основное время матча дубль оформил Лоусон Крауз (8', 10'), еще одну шайбу забросил Ник Шмальц (37'). У гостей отличились Алекс Лаферрье (8'), Куинтон Байфилд (10') и Артемий Панарин (57'). Победу «Юте» на второй минуте овертайма принес точный бросок Ника Шмальца.
Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил 25-ю шайбу в этом сезоне и впервые отметился голами в трех матчах подряд. Всего на счету 34-летнего россиянина после 66 сыгранных матчей 74 (25+49) набранных очка.
Защитник «Юты» Михаил Сергеев поучаствовал в победной шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету 27-летнего россиянина после 67 сыгранных матчей 46 (10+36) набранных очков.
«Юта» выиграла три из четырех последних матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 25 марта, «мамонты» дома сыграют против «Эдмонтона».
«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд и выпал из зоны плей-офф, опустившись на девятое место на Западе.
Андре Туриньи
Ди Джей Смит
Карел Веймелка
(00:00-61:46)
Дарси Кемпер
(00:00-61:46)
07:04
Лоусон Крауз
(Джон Марино)
07:40
Алекс Лаферрье
(Куинтон Байфилд)
09:19
Лоусон Крауз
(Александр Керфут, Кевин Стенлунд)
09:47
Куинтон Байфилд
36:11
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Лоусон Крауз)
40:16
Майки Андерсон
54:22
Иэн Коул
56:30
Артемий Панарин
(Дрю Даути)
61:46
Ник Шмальц
(Михаил Сергачев, Кевин Стенлунд)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит