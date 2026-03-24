Вратарь СКА уехал в НХЛ и подписал контракт с «Вегасом»

«Вегас» выбрал Мойсевича в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года под общим 83‑м номером. Предыдущие четыре сезона он провел в системе СКА, сыграв за команду в общей сложности 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал девять побед, отражая 91,2% бросков по своим воротам и пропуская 2,45 шайбы в среднем за игру.