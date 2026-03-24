Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.71
П2
5.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.20
П2
4.91
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.15
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
25.03
Айлендерс
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Оттава
2
П1
X
П2

Вратарь СКА уехал в НХЛ и подписал контракт с «Вегасом»

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон объявил о заключении контракта с белорусским вратарем Павлом Мойсевичем.

Источник: Reuters

21-летний голкипер подписал с «рыцарями» трехлетний контракт новичка, по которому он будет зарабатывать 980 тыс. долларов за сезон. Он станет шестым голкипером в ротации «Вегаса» после канадцев Адина Хилла, Картера Харта, Кэмерона Уайтхэда, швейцарца Акиры Шмида и шведа Карла Линдбома.

В этом сезоне НХЛ сыграли семь белорусских хоккеистов, еще пятеро выступают в АХЛ. Ожидается, что Мойсевич также начнет свою карьеру в Северной Америке с АХЛ, где будет защищать цвета «Хендерсон Силвер Найтс» — фарм-клуба «Вегаса».

«Вегас» выбрал Мойсевича в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года под общим 83‑м номером. Предыдущие четыре сезона он провел в системе СКА, сыграв за команду в общей сложности 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал девять побед, отражая 91,2% бросков по своим воротам и пропуская 2,45 шайбы в среднем за игру.

В этом сезоне Мойсевич выступал за «СКА-ВМФ» в ВХЛ. Он провел 10 матчей, в которых одержал пять побед, отражая 91,7% бросков по своим воротам и пропуская 2,41 шайбы в среднем за игру. На прошлой неделе Мойсевич по собственной инициативе расторг контракт с петербуржцами.

«Вегас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В среду, 25 марта, «рыцари» на выезде сыграют против «Виннипега».