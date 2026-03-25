Овечкин не набрал очков, «Вашингтон» отдалился от плей-офф

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Джимми Снаггеруд (23'), Отто Стенберг (55') и Джордан Кайру (60').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. 40-летний россиянин провел на площадке 14 минут 31 секунду, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема, совершил один перехват и допустил две потери, закончив матч с отрицательным показателем полезности — «-1».
Всего на счету Овечкина после 72 сыгранных матчей 53 (26+27) набранных очка. На данный момент на его счету 1000 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 16 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 10 матчей.
«Сент-Луис» выиграл четыре из шести последних матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. В пятницу, 27 марта, «блюзмены» дома сыграют против «Сан-Хосе».
«Вашингтон» проиграл второй матч кряду и идет на 12-м месте на Востоке. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет шесть очков. В тот же день «Вашингтон» на выезде сыграет против «Юты».