17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
19:30
Северсталь
:
Торпедо
19:30
ЦСКА
:
СКА
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
Овечкин не набрал очков, «Вашингтон» отдалился от плей-офф

«Сент-Луис» дома обыграл «Вашингтон» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Джимми Снаггеруд (23'), Отто Стенберг (55') и Джордан Кайру (60').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. 40-летний россиянин провел на площадке 14 минут 31 секунду, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема, совершил один перехват и допустил две потери, закончив матч с отрицательным показателем полезности — «-1».

Всего на счету Овечкина после 72 сыгранных матчей 53 (26+27) набранных очка. На данный момент на его счету 1000 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 16 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 10 матчей.

«Сент-Луис» выиграл четыре из шести последних матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. В пятницу, 27 марта, «блюзмены» дома сыграют против «Сан-Хосе».

«Вашингтон» проиграл второй матч кряду и идет на 12-м месте на Востоке. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет шесть очков. В тот же день «Вашингтон» на выезде сыграет против «Юты».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше