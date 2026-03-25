Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
Буллит Панарина не спас «Лос-Анджелес» от проигрыша «Калгари»

«Лос-Анджелес» в гостях по буллитам уступил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б).

В основное время у гостей дубль оформил Куинтон Байфилд (3-я и 41-я минуты). У хозяев заброшенными шайбами отметились Олли Мяяття (35) и Зэйн Парех (54). Победный буллит на счету белорусского нападающего «Калгари» Егора Шаранговича. У «Лос-Анджелеса» единственным, кто реализовал свою попытку стал российский форвард Артемий Панарин.

Всего на счету 34-летнего Панарина в текущем сезоне НХЛ после 67 сыгранных матчей 74 (25+49) набранных очка.

Напомним, Панарина обменяли из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» в связи с завершающимся контрактом.

В результате обмена Панарина «Рейнджерс» получили 20-летнего канадского форварда Лиама Гринтри, выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор четвертого раунда драфта 2028 года. После перехода 34-летний хоккеист подписал с «королями» двухлетний контракт на общую сумму $22 млн, при этом большая часть этих денег ($20 млн) была выплачена ему сразу в качестве подписного бонуса.

«Лос-Анджелес» идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками. «Калгари» одержал четвертую победу подряд и с 67 баллами занимает 14-е место на Западе.