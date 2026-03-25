Буллит Панарина не спас «Лос-Анджелес» от проигрыша «Калгари»

В основное время у гостей дубль оформил Куинтон Байфилд (3-я и 41-я минуты). У хозяев заброшенными шайбами отметились Олли Мяяття (35) и Зэйн Парех (54). Победный буллит на счету белорусского нападающего «Калгари» Егора Шаранговича. У «Лос-Анджелеса» единственным, кто реализовал свою попытку стал российский форвард Артемий Панарин.
Всего на счету 34-летнего Панарина в текущем сезоне НХЛ после 67 сыгранных матчей 74 (25+49) набранных очка.
Напомним, Панарина обменяли из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» в связи с завершающимся контрактом.
В результате обмена Панарина «Рейнджерс» получили 20-летнего канадского форварда Лиама Гринтри, выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор четвертого раунда драфта 2028 года. После перехода 34-летний хоккеист подписал с «королями» двухлетний контракт на общую сумму $22 млн, при этом большая часть этих денег ($20 млн) была выплачена ему сразу в качестве подписного бонуса.
«Лос-Анджелес» идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками. «Калгари» одержал четвертую победу подряд и с 67 баллами занимает 14-е место на Западе.