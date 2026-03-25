Шайба Михеева помогла «Чикаго» обыграть «Айлендерс»

У гостей заброшенными шайбами отметились Ник Лардис (13'), Илья Михеев (19'), Тайлер Бертуцци (20') и Фрэнк Назар (27'). У хозяев отличились Андерс Ли (1'), Симон Хольмстрем (49') и Калум Ритчи (57').
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил 14-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 31-летнего россиянина после 66 сыгранных матчей 28 (14+14) набранных очков.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин появился на льду после первого периода при счете 3:1 в пользу «Чикаго» и отразил 11 из 12 бросков по своим воротам.
«Чикаго» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 27 марта, «ястребы» на выезде сыграют против «Филадельфии».
«Айлендерс» проиграли три из четырех последних матчей и идут на девятом месте на Востоке. В тот же день «островитяне» дома сыграют против «Далласа».
Патрик Руа
Джефф Блэшилл
Давид Риттих
(00:00-20:00)
Арвид Содерблум
Илья Сорокин
(20:00-57:46)
00:49
Андерс Ли
(Бо Хорват, Мэттью Шефер)
12:46
Ник Лардис
(Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар)
14:55
Адам Пелек
18:06
Илья Михеев
(Антон Фронделл)
19:31
Тайлер Бертуцци
(Ник Лардис, Алекс Власик)
26:02
Фрэнк Назар
(Ник Лардис)
29:00
Адам Пелек
37:54
Тайлер Бертуцци
48:45
Симон Хольмстрем
(Скотт Мэйфилд)
56:37
Калум Ритчи
(Мэтью Барзал, Карсон Соуси)
59:33
Райан Донато
