Все
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
Шайба Михеева помогла «Чикаго» обыграть «Айлендерс»

«Чикаго» на выезде обыграл «Айлендерс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Ник Лардис (13'), Илья Михеев (19'), Тайлер Бертуцци (20') и Фрэнк Назар (27'). У хозяев отличились Андерс Ли (1'), Симон Хольмстрем (49') и Калум Ритчи (57').

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил 14-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 31-летнего россиянина после 66 сыгранных матчей 28 (14+14) набранных очков.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин появился на льду после первого периода при счете 3:1 в пользу «Чикаго» и отразил 11 из 12 бросков по своим воротам.

«Чикаго» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 27 марта, «ястребы» на выезде сыграют против «Филадельфии».

«Айлендерс» проиграли три из четырех последних матчей и идут на девятом месте на Востоке. В тот же день «островитяне» дома сыграют против «Далласа».

Айлендерс
3:4
1:3, 0:1, 2:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
25.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Джефф Блэшилл
Вратари
Давид Риттих
(00:00-20:00)
Арвид Содерблум
Илья Сорокин
(20:00-57:46)
1-й период
00:49
Андерс Ли
(Бо Хорват, Мэттью Шефер)
12:46
Ник Лардис
(Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар)
14:55
Адам Пелек
18:06
Илья Михеев
(Антон Фронделл)
19:31
Тайлер Бертуцци
(Ник Лардис, Алекс Власик)
2-й период
26:02
Фрэнк Назар
(Ник Лардис)
29:00
Адам Пелек
37:54
Тайлер Бертуцци
3-й период
48:45
Симон Хольмстрем
(Скотт Мэйфилд)
56:37
Калум Ритчи
(Мэтью Барзал, Карсон Соуси)
59:33
Райан Донато
Статистика
Айлендерс
Чикаго
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит