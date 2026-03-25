Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.94
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.94
П2
3.07
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.84
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.84
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2

Бобровский вышел на седьмое место по победам среди вратарей в НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал 455-ю победу в НХЛ.

Накануне «Флорида» дома обыграла «Сиэтл» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 37-летний Бобровский отразил 22 из 26 бросков по своим воротам, одержав 26-ю победу в этом сезоне и 455-ю в карьере. По этому показателю россиянин вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ. Шестую позицию занимает швед Хенрик Лундквист (459 побед). Рекордсменом по числу побед среди голкиперов является канадец Мартин Бродо (691).

Главный тренер «Флориды» Пол Морис провел юбилейный 2000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. 59-летний канадец стал вторым тренером в истории лиги с таким достижением после легендарного Скотти Боумэна (2141), который выиграл рекордные девять Кубков Стэнли с «Монреалем» (1973, 1976−1979), «Питтсбургом» (1992) и «Детройтом» (1997, 1998, 2002).

«Флорида» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 12 очков. В пятницу, 27 марта, «Пантерз» дома сыграют против «Миннесоты».

«Сиэтл» проиграл четвертый матч кряду и идет на 10-м месте на Западе, отставая от зоны плей-офф на пять очков. В тот же день «кракены» на выезде сыграют против «Тампы».

Флорида
5:4
0:0, 1:0, 3:4, 0:0
Б
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
25.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19043 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Дэн Байлсма
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-65:00)
Джой Даккорд
(00:00-26:36)
Джой Даккорд
(26:52-65:00)
1-й период
04:40
Райкер Эванс
2-й период
22:32
Нолан Фут
(Ноа Грегор, Густав Форслинг)
26:52
Аарон Экблад
3-й период
45:16
Эту Луостаринен
(Винс Хиностроза, Эван Родригес)
47:37
Картер Верхэге
48:10
Райкер Эванс
(Джордан Эберле, Беркли Кэттон)
52:21
Ноа Грегор
54:17
Мэттью Бенайерс
(Брэндон Монтур, Адам Ларссон)
56:24
Джордан Эберле
56:38
Бобби Макманн
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Винс Хиностроза
(Флорида)
Статистика
Флорида
Сиэтл
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит