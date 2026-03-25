Бобровский вышел на седьмое место по победам среди вратарей в НХЛ

Накануне «Флорида» дома обыграла «Сиэтл» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 37-летний Бобровский отразил 22 из 26 бросков по своим воротам, одержав 26-ю победу в этом сезоне и 455-ю в карьере. По этому показателю россиянин вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ. Шестую позицию занимает швед Хенрик Лундквист (459 побед). Рекордсменом по числу побед среди голкиперов является канадец Мартин Бродо (691).
Главный тренер «Флориды» Пол Морис провел юбилейный 2000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. 59-летний канадец стал вторым тренером в истории лиги с таким достижением после легендарного Скотти Боумэна (2141), который выиграл рекордные девять Кубков Стэнли с «Монреалем» (1973, 1976−1979), «Питтсбургом» (1992) и «Детройтом» (1997, 1998, 2002).
«Флорида» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 12 очков. В пятницу, 27 марта, «Пантерз» дома сыграют против «Миннесоты».
«Сиэтл» проиграл четвертый матч кряду и идет на 10-м месте на Западе, отставая от зоны плей-офф на пять очков. В тот же день «кракены» на выезде сыграют против «Тампы».
Пол Морис
Дэн Байлсма
Сергей Бобровский
(00:00-65:00)
Джой Даккорд
(00:00-26:36)
Джой Даккорд
(26:52-65:00)
04:40
Райкер Эванс
22:32
Нолан Фут
(Ноа Грегор, Густав Форслинг)
26:52
Аарон Экблад
45:16
Эту Луостаринен
(Винс Хиностроза, Эван Родригес)
47:37
Картер Верхэге
48:10
Райкер Эванс
(Джордан Эберле, Беркли Кэттон)
52:21
Ноа Грегор
54:17
Мэттью Бенайерс
(Брэндон Монтур, Адам Ларссон)
56:24
Джордан Эберле
56:38
Бобби Макманн
победный бросок: Винс Хиностроза
(Флорида)
